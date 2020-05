തിരുവനന്തപുരം: കോവിഡ് പ്രതിരോധപ്രവർത്തനത്തിൽ കേരളം കൈവരിച്ച നേട്ടം ലോകത്തിനുമുമ്പിൽ പുതിയ സാധ്യതകൾ തുറക്കുന്നുണ്ടെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ. ഇതനുസരിച്ച് സംസ്ഥാനത്ത് കൂടുതൽ നിക്ഷേപം കൊണ്ടുവരാനും പുതിയ വ്യവസായസംരംഭങ്ങൾക്ക് അവസരമൊരുക്കാനും സർക്കാർ നടപടി തുടങ്ങി.

ഒരാഴ്ചയ്ക്കകം വ്യവസായ അനുമതി

* ഇപ്പോൾ അപേക്ഷിക്കുന്ന പ്രധാനപ്പെട്ട വ്യവസായങ്ങൾക്ക് ലൈസൻസുകളും അനുമതികളും അപേക്ഷിച്ച് ഒരാഴ്ചയ്ക്കകം ഉപാധികളോടെ നൽകും. ഒരുവർഷത്തിനകം സംരംഭകൻ മറ്റു നടപടികൾ പൂർത്തിയാക്കണം. പോരായ്മയുണ്ടെങ്കിൽ പരിഹരിക്കാൻ കൂടുതൽ സമയം.

* തിരുവനന്തപുരം, എറണാകുളം, കോഴിക്കോട്, കണ്ണൂർ എന്നിവിടങ്ങളിൽ വിമാനത്താവളം, റെയിൽ, റോഡ്, തുറമുഖം എന്നിവയെ ബന്ധിപ്പിച്ച് ബഹുമുഖ ലോജിസ്റ്റിക്സ് അടിസ്ഥാന സൗകര്യമൊരുക്കും.

* കയറ്റുമതി, ഇറക്കുമതി േപ്രാത്സാഹിപ്പിക്കാൻ സംസ്ഥാനത്തിന്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ ലോജിസ്റ്റിക് പാർക്കുകൾ.

* വടക്കൻ കേരളത്തിലെ വ്യവസായ വികസനത്തിന് ശക്തിപകരാൻ അഴീക്കൽ തുറമുഖം വികസിപ്പിക്കും.

ഫുഡ്പാർക്കിലെ ഭൂമി പാട്ടത്തിന്

* കാർഷികമേഖലയിൽ മൂല്യവർധിത ഉത്‌പന്നങ്ങൾ ഉത്‌പാദിപ്പിക്കുന്ന സംരംഭങ്ങൾക്ക് പ്രോത്സാഹനം. ഇത്തരം സംരംഭകർക്ക് പാലക്കാട് മെഗാഫുഡ്പാർക്കിലെ ഭൂമി പാട്ടത്തിന് നൽകും.

* മൂല്യവർധനയ്ക്ക് ഊന്നൽനൽകി ഉത്തരകേരളത്തിൽ നാളികേര പാർക്ക്.

* വ്യവസായ സംരംഭങ്ങളെ സഹായിക്കാനായി വ്യവസായ പ്രമുഖർ, വിദഗ്ധർ എന്നിവരെ ഉൾപ്പെടുത്തി പ്രത്യേക സമിതി.

* വ്യവസായസംരംഭത്തിന് സ്റ്റാർ റേറ്റിങ്. മൂലധനനിക്ഷേപം, തൊഴിലവസരം തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങൾ വിലയിരുത്തി ഗോൾഡ്, സിൽവർ, ബ്രോൺസ് സ്ഥാനങ്ങൾ. സംസ്ഥാനത്തിന്റെ ഇളവും സഹായവുമെല്ലാം ഈ റാങ്ക് പരിഗണിച്ച്.

നമ്മുടെ ശക്തി മനുഷ്യവിഭവശേഷി

ഒാരോ പ്രതിസന്ധിയും പുതിയ അവസരങ്ങൾകൂടി തുറന്നിടും. അത് പ്രയോജനപ്പെടുത്തിയാലേ മുന്നേറാനാകൂ. സുരക്ഷിത നിക്ഷേപ കേന്ദ്രങ്ങളിലൊന്നായി സംസ്ഥാനം മാറി. ധാരാളം അന്വേഷണം ആ രീതിയിൽ ലഭിക്കുന്നുണ്ട്. മനുഷ്യവിഭവശേഷിയാണ് നമ്മുടെ ശക്തി. ഒരുവിഭാഗം പ്രവാസികൾ ഇങ്ങോട്ടുവരുന്നു. അവരുടെ അനുഭവസമ്പത്ത്, തൊഴിൽ നൈപുണ്യം, ഭാഷാശേഷി ഇതെല്ലാം മുതൽക്കൂട്ടാകും. അത് അവസരമാക്കാനാണ് ശ്രമം. -മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ

Content Highlights: Covid makes the opportunity; Kerala has given way to investment