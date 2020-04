തിരുവനന്തപുരം: കോവിഡ് ബാധിച്ചത് എവിടെനിന്നെന്നറിയാത്ത രോഗികളുടെ എണ്ണം കൂടുന്നു. ഒരാഴ്ചയ്ക്കിടെ രോഗം സ്ഥിരീകരിച്ച പത്തുപേർക്ക് രോഗബാധിതരുമായി സമ്പർക്കമുള്ളതായി കണ്ടെത്താനായിട്ടില്ല. ഇതുവരെയുള്ള രോഗബാധിതരിൽ ആരോഗ്യപ്രവർത്തകരടക്കം 25-ഓളം പേരുടെ രോഗബാധയുടെ ഉറവിടം കണ്ടെത്താനായിട്ടില്ല.

കൊല്ലത്തെ ആരോഗ്യപ്രവർത്തക, ഇടുക്കി വണ്ടൻമേട്ടിലെ വിദ്യാർഥി, കോട്ടയം ജില്ലയിലെ രണ്ടു നഴ്‌സുമാർ, ചന്തയിലെ ചുമട്ടുതൊഴിലാളി, വൈക്കത്തെ വ്യാപാരി, പനച്ചിക്കാട്ടെ വിദ്യാർഥിനി, പാലക്കാട് വിളയൂരിലെ വിദ്യാർഥികൾ എന്നിവരുടെ വൈറസ് ബാധയുടെ ഉറവിടം കണ്ടെത്താനായിട്ടില്ല.

രോഗംബാധിച്ച് മരിച്ച മലപ്പുറം സ്വദേശിയായ നാലുമാസം പ്രായമായ കുട്ടി, തിരുവനന്തപുരം പോത്തൻകോട്ടെ പോലീസുകാരൻ, കണ്ണൂരിൽ ചികിത്സതേടിയ മാഹി സ്വദേശി എന്നിവരുടെ കാര്യത്തിലും ഉറവിടം അജ്ഞാതമാണ്. ചികിത്സയിലുള്ള രോഗികളിൽ ഏഴുപേർ ആരോഗ്യപ്രവർത്തകരാണ്.

ഒരു സമ്പർക്കവുമില്ലാത്തവർക്ക് രോഗം പകരുന്നതാണ് സമൂഹവ്യാപനമായി കണക്കാക്കുന്നത്. പകർച്ചവ്യാധികളെ സംബന്ധിച്ച് ഏറ്റവും അപകടകരമായ ഘട്ടവും അതാണ്. സംസ്ഥാനത്ത് അങ്ങനെയൊരു അപകടസ്ഥിതി ഇപ്പോഴില്ലെന്നാണ് അധികൃതർ നൽകുന്ന വിശദീകരണം.

സമൂഹവ്യാപനം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടോ എന്നറിയണമെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും മേഖലകളിലോ കുറച്ച് ആളുകളിലോ ഒരുമിച്ച് പരിശോധന നടത്തണം. ലക്ഷണം പ്രകടിപ്പിക്കാത്തവരും ചിലപ്പോൾ വൈറസ് വാഹകരാകുമെന്നതിനാൽ അത്തരക്കാരെയും ഉൾപ്പെടുത്തിയാണ് പരിശോധന നടത്തേണ്ടത്. കൊല്ലത്തും കോട്ടയത്തും ഇങ്ങനെ നടത്തിയ പരിശോധനയിൽ ഓരോരുത്തർക്ക് രോഗം സ്ഥിരീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്.

നിലവിൽ നടത്തുന്ന പി.സി.ആർ. പരിശോധന വ്യാപിപ്പിക്കുക മാത്രമാണ് ഇപ്പോഴുള്ള പോംവഴി. 4500 രൂപവരെയാണ് ഇതിന്റെ പരിശോധനച്ചെലവ്. നിലവിൽ സംസ്ഥാനത്ത് 14 സർക്കാർ ലാബുകളിൽ രോഗനിർണയം നടത്തുന്നുണ്ട്.

ആരോഗ്യപ്രവർത്തകരെ മുഴുവൻ പരിശോധിക്കണം -ഐ.എം.എ.

ഏലപ്പാറ ആരോഗ്യകേന്ദ്രത്തിലെ ഡോക്ടർ അടക്കമുള്ളവർക്ക് രോഗബാധയുണ്ടായത് ഗൗരവമായി കാണണമെന്ന് ഐ.എം.എ. അഭിപ്രായപ്പെട്ടു. ആരോഗ്യപ്രവർത്തകർക്ക് സർക്കാർ സുരക്ഷ ഉറപ്പാക്കണം. കോവിഡ് ചികിത്സാ-പ്രതിരോധ രംഗങ്ങളിലുള്ള എല്ലാ ആരോഗ്യപ്രവർത്തകരെയും അടിയന്തരമായി പരിശോധിക്കണം. രോഗലക്ഷണങ്ങൾ ഇല്ലാതെയും രോഗമുണ്ടാവാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട്. അടിയന്തരമായി ഇക്കാര്യം പരിഗണിച്ചില്ലെങ്കിൽ ആരോഗ്യപ്രവർത്തകർവഴി കൂടുതൽപേർക്ക് രോഗം പടരാനിടയാവും. ആന്റിബോഡി പരിശോധന നടത്തി രോഗവ്യാപനത്തോത് അപഗ്രഥിക്കുകയും വേണം. സ്വകാര്യമേഖലയിലും പരിശോധനാ സൗകര്യങ്ങൾ അടിയന്തരമായി ലഭ്യമാക്കണം. വസ്തുനിഷ്ഠമായ കണക്കുകളാണു വേണ്ടത്, നിർമിതമായതല്ലെന്നും ഐ.എം.എ. സംസ്ഥാന പ്രസിഡന്റ് ഡോ. എബ്രഹാം വർഗീസ് പറഞ്ഞു.

