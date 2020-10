തിരുവനന്തപുരം: കോവിഡ് ബാധിച്ച് മരിച്ചയാളുടെ മുഖം അടുത്ത ബന്ധുക്കൾക്ക് കാണാനും ശരീരത്തിൽ സ്പർശിക്കാതെ മതപരമായ ചടങ്ങുകൾ നടത്താനും അനുമതി. സംസ്‌കാരത്തിൽ പങ്കെടുക്കുന്നവർ ആരോഗ്യവകുപ്പിന്റെ നിർദേശങ്ങളനുസരിച്ച് വീട്ടിൽ നിരീക്ഷണത്തിൽ കഴിയണം. മൃതദേഹം സംസ്‌കരിക്കുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട മാർഗനിർദേശങ്ങളും പുറപ്പെടുവിച്ചു.

* മാനദണ്ഡങ്ങൾ പാലിച്ച് മൃതദേഹത്തിന്റെ മുഖം വരുന്ന ഭാഗത്തെ കവറിന്റെ സിബ്ബ് തുറന്ന് മുഖം അടുത്ത ബന്ധുക്കളെ കാണിക്കും. മൃതദേഹത്തിൽനിന്നു വളരെപ്പെട്ടെന്ന് രോഗവ്യാപനമുണ്ടാകാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. അതിനാൽ മൃതദേഹം സംസ്‌കരിക്കാൻ ഒത്തുകൂടരുത്.

* മൃതദേഹം അടുത്തുനിന്നു കാണരുത്. നിശ്ചിത അകലംപാലിച്ച് മതഗ്രന്ഥങ്ങൾ വായിക്കുക, മന്ത്രങ്ങൾ ഉരുവിടുക തുടങ്ങിയ മതപരമായ ചടങ്ങുകൾ ശരീരത്തിൽ സ്പർശിക്കാതെ ചെയ്യാം. അന്ത്യചുംബനമോ കുളിപ്പിക്കലോ അനുവദിക്കില്ല.

* 60-നു മുകളിൽ പ്രായമുള്ളവർ, 10 വയസ്സിൽ താഴെയുള്ളവർ, മറ്റു രോഗങ്ങളുള്ളവർ എന്നിവർ മൃതദേഹവുമായി നേരിട്ട് ഒരു സമ്പർക്കവും ഉണ്ടാകരുത്. സംസ്‌കാരസ്ഥലത്ത് കുറച്ച് ആൾക്കാർ മാത്രം. ഇവർ സുരക്ഷിത അകലം പാലിക്കണം. മൃതദേഹങ്ങളിൽനിന്നുള്ള അണുബാധ തടയാൻ ആഴത്തിൽ കുഴിയെടുത്ത് സംസ്‌കരിക്കണം. ഇതിന് മാർഗനിർദേശങ്ങളും മേൽനോട്ടവും ആരോഗ്യവിഭാഗം ഉദ്യോഗസ്ഥർ നേരിട്ട് നൽകും.

* പരിശീലനം ലഭിച്ച ആശുപത്രി ജീവനക്കാർ മൃതദേഹം ട്രിപ്പിൾലെയർ ഉപയോഗിച്ച് പൊതിഞ്ഞുകെട്ടി അണുവിമുക്തമാക്കി പ്രത്യേകസ്ഥലത്ത് സൂക്ഷിക്കും. മൃതദേഹം പൊതിയാനും അണുവിമുക്തമാക്കാനും ജീവനക്കാർക്ക് ആശുപത്രികളിൽ പരിശീലനം നൽകിയിട്ടുണ്ട്. മൃതദേഹവുമായി സമ്പർക്കം പുലർത്തുന്നവർ പി.പി.ഇ. കിറ്റ് ധരിക്കണം. ആരോഗ്യപ്രവർത്തകരുടെ സഹായത്തോടെയും മുന്നൊരുക്കത്തോടെയും വേണം സംസ്‌കരിക്കേണ്ട സ്ഥലത്തെത്തിക്കേണ്ടത്. സംസ്‌കാരച്ചടങ്ങുകൾ പൂർത്തിയായശേഷം മൃതദേഹം കൊണ്ടുപോയ വാഹനവും സ്ട്രെച്ചറും അണുവിമുക്തമാക്കണം.

* ശ്മശാനത്തിലെ ജീവനക്കാരുടെ ഡ്യൂട്ടി, അവധി തുടങ്ങിയ വിവരങ്ങൾ കൃത്യമായി രേഖപ്പെടുത്തി സൂക്ഷിക്കണം. ജീവനക്കാർ കൈകൾ വൃത്തിയാക്കൽ, മാസ്‌ക്, ഗ്ലൗസ് എന്നിവ ധരിക്കൽ തുടങ്ങി സുരക്ഷാ മാനദണ്ഡങ്ങൾ നിർബന്ധമായും പാലിക്കണം.

