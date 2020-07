തിരുവനന്തപുരം: രോഗം വ്യാപിക്കാതിരിക്കാനുള്ള ബോധവത്കരണ ശ്രമങ്ങൾ സ്വീകരിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും ചിലരുടെ സമീപനംകാരണമാണ് നാട്ടിലാകെ രോഗം വ്യാപിക്കുന്നതെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ. തങ്ങൾക്കിതൊന്നും ബാധകമല്ലെന്നു കരുതുന്ന ചിലരുടെ സമീപനംകാരണമാണ് നാട്ടിലാകെ രോഗം പകരുന്നത്.

രോഗത്തിന്റെ മൂർധന്യാവസ്ഥയിൽ ആരോഗ്യവകുപ്പ് ഒരു പ്രദേശത്ത് 50 പേരെ പരിശോധിക്കാൻ തീരുമാനിച്ചു. എന്നാൽ, 36 പേർ മാത്രമാണ് പരിശോധനയ്ക്കു തയ്യാറായത്. ബാക്കിയുള്ളവർ മുന്നോട്ടുവന്നില്ല. ആ 36 പേരിൽ 30 പേർക്കും രോഗം സ്ഥിരീകരിച്ചു. ടെസ്റ്റ് നടത്താത്തവരിൽ എത്രപേർക്ക് രോഗമുണ്ടാകുമെന്നു പറയാനാവില്ല. നമ്മൾ നിരന്തരമായി ജാഗ്രത പാലിക്കണമെന്നതാണ്‌ പ്രധാനം. പൊതുപ്രവർത്തകരും രാഷ്ട്രീയനേതാക്കളും ആരാധനാലയങ്ങളുടെ തലപ്പത്തിരിക്കുന്നവരും ഒരുമയോടെ ബോധവത്കരണത്തിനു തയ്യാറാകേണ്ട സമയമാണിതെന്നും മുഖ്യമന്ത്രി പറഞ്ഞു.

മാർച്ച് 23-ന് അർധരാത്രിയിലാണ് കേരളത്തിൽ ആദ്യം സമ്പൂർണ ലോക്ഡൗൺ ഏർപ്പെടുത്തിയത്. അന്ന് ഒരുദിവസം 28 പേരിൽ കോവിഡ് സ്ഥിരീകരിച്ചപ്പോഴാണ് ലോക്ഡൗൺ പ്രഖ്യാപിച്ചത്.

സർവകക്ഷിയോഗം നാളെ

കോവിഡ് പ്രതിരോധത്തിനുള്ള നടപടികളെക്കുറിച്ച് ചർച്ചചെയ്യാൻ മുഖ്യമന്ത്രി സർവകക്ഷി യോഗം വിളിച്ചു. വെള്ളിയാഴ്ച മൂന്നിന് വീഡിയോ കോൺഫറൻസിങ്ങിലൂടെയാണ് യോഗം. സമ്പൂർണ ലോക്ഡൗൺ ഏർപ്പെടുത്തുന്നതിനെക്കുറിച്ച് യോഗം ചർച്ചചെയ്യും.

വിദഗ്ധസമിതിയുടെ അഭിപ്രായംതേടി

സംസ്ഥാനത്ത് വീണ്ടും ലോക്ഡൗൺ ഏർപ്പെടുത്തുന്നതിനെക്കുറിച്ച് സർക്കാർ കോവിഡ് പ്രതിരോധ വിദഗ്ധസമിതിയുടെ അഭിപ്രായംതേടി.

