തിരുവനന്തപുരം: കോവിഡ് സമൂഹവ്യാപനം പ്രതീക്ഷിച്ച് സംസ്ഥാനത്ത് തയ്യാറെടുപ്പുകൾ തുടങ്ങി. പ്രവാസികളുടെ വരവുകൂടുന്നതുകൂടി കണക്കിലെടുത്ത് താമസയോഗ്യമായ വീടുകളും കെട്ടിടങ്ങളും ഏറ്റെടുത്ത് ക്വാറന്റീൻ കേന്ദ്രങ്ങളാക്കാൻ ദുരന്തനിവാരണ അതോറിറ്റി ഉത്തരവായി. ആശുപത്രികൾക്കുപുറമേ തദ്ദേശസ്ഥാപനങ്ങൾ പ്രത്യേക ചികിത്സാകേന്ദ്രങ്ങൾ തുറക്കും.

രോഗബാധിതർക്ക് വാർഡും രോഗം സംശയിക്കുന്നവരെ ഐസൊലേഷനിൽ പാർപ്പിക്കാൻ മുറികളുമായി കോവിഡ് ഫസ്റ്റ് ലൈൻ ട്രീറ്റ്‌മെന്റ് സെന്ററുകളാണ് (സി.എഫ്.ടി.സി.) തദ്ദേശസ്ഥാപനങ്ങൾ സജ്ജീകരിക്കുന്നത്. ആശുപത്രികളുടെ പ്രവർത്തനത്തെ ബാധിക്കാത്ത തരത്തിൽ പ്രാദേശിക ചികിത്സാ കേന്ദ്രങ്ങളായാണ് സെന്ററുകൾ പ്രവർത്തിക്കുക. ആവശ്യമെങ്കിൽ 48 മണിക്കൂറിനുള്ളിൽ കേന്ദ്രങ്ങൾ സജ്ജമാക്കാനാണു നിർദേശം.

പ്രാഥമികാരോഗ്യകേന്ദ്രങ്ങൾക്കും കമ്യൂണിറ്റി ഹെൽത്ത് സെന്ററുകൾക്കും താലൂക്ക് ആശുപത്രികൾക്കും പരമാവധി അടുത്തുതയ്യാറാക്കുന്ന ഇത്തരം ജനകീയ ആരോഗ്യപരിപാലനകേന്ദ്രങ്ങളിൽ ഓരോന്നിലും 50 മുതൽ 150 വരെ പേരെ പ്രവേശിപ്പിക്കും. സമൂഹവ്യാപനത്തോടെ രോഗികളുടെ എണ്ണം ക്രമാതീതമായി പെരുകിയാൽ എല്ലാവരെയും ആദ്യംതന്നെ ആശുപത്രികളിലേക്കു വിടാതെ ഇത്തരം കേന്ദ്രങ്ങളിലാക്കും.

ഹോസ്റ്റലുകൾ, അടഞ്ഞുകിടക്കുന്ന ആശുപത്രികൾ, ലോഡ്ജുകൾ, റിസോർട്ടുകൾ, ആയുർവേദകേന്ദ്രങ്ങൾ, ഓഡിറ്റോറിയങ്ങൾ, കമ്യൂണിറ്റി ഹാളുകൾ, മത-സമുദായ സംഘടനകളുടെ കെട്ടിടങ്ങൾ എന്നിവയാണ് സി.എഫ്.ടി.സി.കളാക്കുക.

*ശുചീകരണത്തിനും മാലിന്യനീക്കത്തിനും പത്തുരോഗികൾക്ക് ഒരാൾ എന്ന കണക്കിലാകും ആളുകൾ. കേന്ദ്രങ്ങളുടെ പ്രവർത്തനത്തിന് പണമായോ സാധനങ്ങളായോ സംഭാവന സ്വീകരിക്കും.

*നടത്തിപ്പിന് തദ്ദേശസ്ഥാപനങ്ങളുടെ തനത്-വികസന ഫണ്ടുകൾ, ദുരിതാശ്വാസനിധി, മറ്റു സംസ്ഥാനഫണ്ടുകൾ ഉപയോഗിക്കും. ബ്ലോക്ക്, ജില്ലാപഞ്ചായത്തുകൾ പരമാവധി പത്തുലക്ഷം രൂപവരെ നൽകും.

* ദുരന്തനിവാരണനിയമപ്രകാരം കെട്ടിടം സൗജന്യമായി ഏറ്റെടുക്കും. തടസ്സമുണ്ടെങ്കിൽ കളക്ടർ ഇടപെടും. ഡോക്ടർമാർ ഉൾപ്പടെയുള്ളവർക്ക് മുറികൾ, നിരീക്ഷണ മുറികൾ, ഫാർമസി, സ്റ്റോർ, ഫ്രണ്ട് ഓഫീസ്, നഴ്‌സിങ് സ്റ്റേഷൻ, സ്റ്റാഫ് റൂം. ഫ്രണ്ട് ഓഫീസിൽ സാമൂഹിക അകലം പാലിച്ച് 20 പേർക്ക് ഇരിക്കാം. വാർഡിനുപുറമേ കുളിമുറി, കക്കൂസ് സൗകര്യമുള്ള മുറികൾ.

*തദ്ദേശസ്ഥാപനങ്ങളുടെ അധ്യക്ഷനോ അധ്യക്ഷയോ കേന്ദ്രത്തിന്റെ അധ്യക്ഷനാകും. തദ്ദേശസ്ഥാപന ഉദ്യോഗസ്ഥർ നോഡൽ ഓഫീസറാണ്. ഒരാൾ ചാർജ് ഓഫീസറും.

* രാവിലെമുതൽ വൈകീട്ടുവരെ ഒ.പി., ടെലിമെഡിസിന് ലാൻഡ്‌ഫോൺ, ഇന്റർനെറ്റ്, ആംബുലൻസ്, ഭക്ഷണ സൗകര്യങ്ങൾ -കമ്യൂണിറ്റി കിച്ചൺ ഇല്ലെങ്കിൽ അതേ മാതൃകയിൽ ഭക്ഷണം നൽകാൻ സൗകര്യം.

