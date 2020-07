പത്തനംതിട്ട: മാമോദീസയില്‍ പങ്കെടുത്ത വൈദികരുള്‍പ്പെടെ നിരീക്ഷണത്തില്‍. മാമോദീസ ചടങ്ങില്‍ പങ്കെടുത്ത യുവാവിന് കോവിഡ് സ്ഥിരീകരിച്ചതോടെയാണ് എട്ടു വൈദികരുള്‍പ്പെടെ എഴുപതോളം പേര്‍ നിരീക്ഷണത്തിലായത്.

പ്രക്കാനത്തിനുസമീപം പള്ളിയില്‍, ഒമ്പതിന് ക്രമീകരിച്ച മാമോദീസ ചടങ്ങില്‍ പങ്കെടുത്ത യുവാവിനാണ് രോഗബാധ സ്ഥിരീകരിച്ചത്. ഇയാള്‍ ചടങ്ങില്‍ ഭക്ഷണം വിളമ്പിനല്‍കുകയും ചെയ്തു. ചടങ്ങില്‍ സംബന്ധിച്ച വൈദികര്‍ 12, 19 തീയതികളില്‍ വിവിധ ദേവാലയങ്ങളില്‍ കുര്‍ബാന അര്‍പ്പിച്ചു. മാമോദീസ കഴിഞ്ഞു പത്താംദിവസമാണ് യുവാവിന് വൈറസ് ബാധ സ്ഥിരീകരിച്ചത്.

ക്വാറന്റീനില്‍ കഴിയുന്നവരില്‍ ചിലര്‍ ക്വാറന്റീന്‍ ലംഘിച്ച് നാട്ടിലിറങ്ങുന്നതായും പരാതിയുണ്ട്. ക്വാറന്റീന്‍ ലംഘനത്തിനെതിരെ കര്‍ശന നടപടികള്‍ സ്വീകരിക്കുമെന്ന് ഇലവുംതിട്ട പോലീസ് പ്രതികരിച്ചു.

കോവിഡ് സ്ഥിരീകരിച്ചിട്ടും ആശുപത്രിയിലേയ്ക്ക് മാറ്റാതെ 24 മണിക്കൂര്‍

കോവിഡ് പോസിറ്റീവായെന്ന് ആരോഗ്യവകുപ്പില്‍ നിന്ന് അറിയിപ്പെത്തിയശേഷവും ഒരുകുടുംബത്തിലെ നാലുപേര്‍ ഒരുദിവസം മുഴുവന്‍ വീട്ടില്‍ കഴിയേണ്ടിവന്നു. അതും രോഗമില്ലാത്ത ഒന്നരവയസ്സുള്ള കുഞ്ഞിനൊപ്പം. അയിരൂരില്‍ കഴിഞ്ഞ നാല്ദിവസം മുന്‍പ് രോഗം സ്ഥിരീകരിച്ച വ്യക്തിയുടെ കുടുംബാംഗങ്ങളോടാണ് ആരോഗ്യവകുപ്പിന്റെ ക്രൂരത. 24മണിക്കൂറോളം രോഗികള്‍ക്കൊപ്പം കഴിഞ്ഞ കുഞ്ഞിന്റെ ആരോഗ്യസ്ഥിതിയില്‍ ആശങ്കയുണ്ട്.

രോഗബാധിതനായ വ്യക്തിയുടെ സമ്പര്‍ക്കത്തില്‍ വന്നതിനാലാണ് കുടുംബാംഗങ്ങളുടെ പരിശോധന നടത്തിയത്. തിങ്കളാഴ്ച വൈകീട്ട് സ്ഥലത്തെ ഹെല്‍ത്ത് ഇന്‍സ്‌പെക്ടര്‍ ഇവരെ വിളിച്ച് പോസിറ്റീവായ വിവരം അറിയിക്കുകയും ചെയ്തു. കുട്ടിയുടെ റിസല്‍റ്റ് നെഗറ്റീവാണെന്നും രോഗികളെ ആശുപത്രിയിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകാന്‍ വാഹനമെത്തുമെന്ന് വാര്‍ഡംഗം അയിരൂര്‍ പ്രദീപിനോടും പറഞ്ഞു.

എന്നാല്‍ രാത്രി വൈകിയും വാഹനമെത്താത്തതിനെ തുടര്‍ന്ന് ജില്ലാമെഡിക്കല്‍ ഓഫീസുമായി ബന്ധപ്പെട്ടെങ്കിലും കൃത്യമായ മറുപടി കിട്ടിയില്ലെന്ന് പറയുന്നു. തിങ്കളാഴ്ച മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ വാര്‍ത്താസമ്മേളനത്തില്‍ പ്രസിദ്ധപ്പെടുത്തുന്ന പോര്‍ട്ടലില്‍ ഇവരില്ലെന്നായിരുന്നു പിന്നീടെത്തിയ വിശദീകരണം. പഞ്ചായത്തംഗം പലരേയും ബന്ധപ്പെട്ട് നാലുപേരേയും ആശുപത്രിയിലേക്ക് മാറ്റാന്‍ പറഞ്ഞെങ്കിലും ഒരു നടപടിയുമുണ്ടായില്ല.

ചൊവ്വാഴ്ച ഇറക്കിയ രോഗിപ്പട്ടികയില്‍ നാല് പേരുടേയും വിവരങ്ങള്‍ വന്നിരുന്നു. തുടര്‍ന്ന് രാത്രി ആംബുലന്‍സെത്തി ആശുപത്രിയിലേക്ക് മാറ്റി. കുഞ്ഞിനേയും ആശുപത്രിയിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയി.

21പേര്‍ക്ക് സമ്പര്‍ക്ക രോഗബാധ

ജില്ലയില്‍ 40പേര്‍ക്കാണ് ചൊവ്വാഴ്ച രോഗമുണ്ടായത്. ഇതില്‍ 21പേര്‍ക്കും സമ്പര്‍ക്കത്തിലൂടെയാണ് വൈറസ്ബാധിച്ചത്.കുന്പഴ ക്ലസ്റ്ററില്‍നിന്നുള്ളവരാണ് രോഗികളിലേറെയും. അയിരൂര്‍ സമ്പര്‍ക്കം, അടൂരിലെ ആരോഗ്യ പ്രവര്‍ത്തകയുടെ സമ്പര്‍ക്കം എന്നിവയിലും രോഗികളുടെ എണ്ണം കൂടി.

വീണ്ടും ബാങ്കുകാര്‍ക്ക്

പത്തനംതിട്ടയിലെ പുതുതലമുറ ബാങ്കിലെ രണ്ട് ജീവനക്കാര്‍ക്കു കൂടി രോഗം സ്ഥിരീകരിച്ചു. നേരത്തേയും ഇവിടുത്തെ മൂന്ന് പേര്‍ക്ക് രോഗബാധയുണ്ടായിരുന്നു.

ചങ്ങനാശ്ശേരി സമ്പര്‍ക്കവും

ചങ്ങനാശ്ശേരി മാര്‍ക്കറ്റിലെ സമ്പര്‍ക്കത്തെ തുടര്‍ന്ന് ജില്ലയില്‍ രണ്ട്‌പേര്‍ക്ക് രോഗബാധയുണ്ടായതായി സംശയമുണ്ട്. ഇവര്‍ മത്സ്യവ്യാപാരികളാണ്.

പുതിയ ആറ് കണ്ടെയ്ന്‍മെന്റ് സോണുകള്‍

കുളനട ഗ്രാമപ്പഞ്ചായത്തിലെ വാര്‍ഡ് രണ്ട്, കോട്ടാങ്ങല്‍ ഗ്രാമപ്പഞ്ചായത്തിലെ വാര്‍ഡ് അഞ്ച്, ആറ്, ഏഴ്, എട്ട്, ഒന്‍പത് എന്നീ സ്ഥലങ്ങളില്‍ ജൂലായ് 21 മുതല്‍ ഏഴുദിവസത്തേക്ക് കണ്ടെയ്ന്‍മെന്റ് സോണ്‍ നിയന്ത്രണം.

ചെറുകോല്‍ ഗ്രാമപ്പഞ്ചായത്തിലെ വാര്‍ഡ് 11-ഉം മൈലപ്ര ഗ്രാമപ്പഞ്ചായത്തിലെ വാര്‍ഡ് ഒന്‍പതും നിയന്ത്രണത്തില്‍നിന്നും ഒഴിവാക്കി.

