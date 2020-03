പരിയാരം: കൊറോണ നിരീക്ഷണത്തിലുള്ള കാഞ്ഞങ്ങാട് സ്വദേശിനി ആൺകുഞ്ഞിനു ജന്മംനൽകി. കണ്ണൂർ ഗവ. മെഡിക്കൽ കോളേജ് ആശുപത്രിയിലെ ഐസൊലേഷൻ വാർഡിൽ രണ്ടുദിവസംമുമ്പ് പ്രവേശിപ്പിച്ച യുവതിയാണ് കൊറോണ സംശയിക്കുന്നവർക്കായി പ്രത്യേകം സജ്ജീകരിച്ച വാർഡിലെ ഓപ്പറേഷൻ തിയേറ്ററിൽ പ്രസവിച്ചത്. ഞായറാഴ്ച രാത്രി പതിനൊന്നോടെ സിസേറിയനിലൂടെയായിരുന്നു പ്രസവം.

ഇവരെ 21-നാണ് ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചത്. ഞായറാഴ്ച രാത്രി പ്രസവവേദന അനുഭവപ്പെടുകയും പരിശോധനയിൽ, അടിയന്തരമായി ശസ്ത്രക്രിയ ആവശ്യമാകുകയും ചെയ്തതോടെ കൊറോണ രോഗികൾക്കുവേണ്ടി പ്രത്യേകമായി സജ്ജീകരിച്ച ഓപ്പറേഷൻ തിയേറ്ററിൽ ശസ്ത്രക്രിയ നടത്തുകയായിരുന്നു. ഗൈനക്കോളജി വിഭാഗം മേധാവി ഡോ. എസ്. അജിതിന്റെ നിർദേശത്തിൽ നടന്ന ശസ്ത്രക്രിയയ്ക്ക് ഡോ. ശബ്‌നം നേതൃത്വം നൽകി. പ്രിൻസിപ്പൽ ഡോ. എൻ. റോയ്, മെഡിക്കൽ സൂപ്രണ്ട് ഡോ. കെ. സുദീപ്, പീഡിയാട്രിക് വിഭാഗം മേധാവി എം.ടി.പി. മുഹമ്മദ്, അനസ്തീഷ്യോളജിസ്റ്റ് ഡോ. വൈശാഖ് തുടങ്ങിയവരുൾപ്പെടെ എല്ലാ പ്രധാന ഡോക്ടർമാരും തിയേറ്ററിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു.

2.9 കിലോഗ്രാം തൂക്കമുള്ള കുഞ്ഞും ശസ്ത്രക്രിയയ്ക്കു വിധേയയായ അമ്മയും പൂർണ ആരോഗ്യത്തിലാണ്. കുട്ടിയെ പ്രത്യേകം തയ്യാറാക്കിയ ഐ.സി.യു.വിൽ ഐസോലേഷനിലാക്കി.

ഖത്തറിൽനിന്ന് 20-ന് നാട്ടിലെത്തിയ യുവതി ഗർഭിണിയായതിനാലാണ് കണ്ണൂർ ഗവ. മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ നിരീക്ഷണത്തിലാക്കിയത്. ഇവരുടെ ഭർത്താവ് വീട്ടിൽത്തന്നെ ഐസൊലേഷനിൽ തുടരുകയാണ്. ഇവരുടെ പരിശോധനാഫലം ഇന്നു ലഭിച്ചേക്കും.

