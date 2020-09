തിരുവനന്തപുരം: ഓണാവധിക്കാലത്ത് ജനങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള സമ്പർക്കം കൂടുതലായിരുന്നതിനാൽ അടുത്ത രണ്ടാഴ്ച നിർണായകമാണെന്നും ജാഗ്രത വേണമെന്നും മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ. ഒക്ടോബർ അവസാനത്തോടെ സംസ്ഥാനത്ത് വീണ്ടും കോവിഡ് രോഗികളുടെ എണ്ണം ഉയരുമെന്ന് ചില പഠനങ്ങളുണ്ടെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

വാക്‌സിൻ വരുന്നതുവരെ സോഷ്യൽ വാക്‌സിൻ എന്നതരത്തിൽ ജാഗ്രത തുടരണം. ബ്രേക്ക് ദി ചെയിൻ ആണ് നാം ഫലവത്തായി നടപ്പാക്കേണ്ടത്.

കേരളത്തിലെ സ്ഥിതി ആശ്വാസത്തിന് വകനൽകുന്നതല്ല. ടെസ്റ്റ് പോസിറ്റിവിറ്റി റേറ്റ് അഞ്ചിൽത്താഴെ നിർത്തേണ്ടതാണ്. കഴിഞ്ഞ രണ്ടുദിവസങ്ങളിൽ അത് എട്ടിനുമുകളിലാണ്. പകുതിയിലധികം കേസുകളും കഴിഞ്ഞ ഒരു മാസത്തിനുള്ളിലാണ് വന്നത്. വിദഗ്ധർ പറഞ്ഞത് ഈ സമയത്ത് 10,000-നും 20,000-നും ഇടയിൽ കേസുകൾ വരുമെന്നായിരുന്നു. അത് പിടിച്ചുനിർത്താൻ നമുക്ക് കഴിഞ്ഞു.

Content Highlight: Number of positive case increase again in October; CM