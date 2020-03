പാലക്കാട്: സൈക്കിളിൽ ഉലകംചുറ്റുന്നതിനിടെ കൊടുവായൂർ മന്ദത്ത്കാവിലെത്തി വയലിൽ കിടന്നുറങ്ങിയ ഫ്രഞ്ച് പൗരൻ നാട്ടുകാരെ പരിഭ്രാന്തരാക്കി. ഫ്രാൻസിൽനിന്നെത്തിയ മാർഷ് ഇവാൻ ജാക്വർ (66) ആയിരുന്നു ഇത്.

ബുധനാഴ്ചയാണ് ഇയാളെ മന്ദത്തുകാവിനു സമീപത്തെ വയലിൽ കിടന്നുറങ്ങുന്ന നിലയിൽ നാട്ടുകാർ കണ്ടത്. നാടുമുഴുവൻ കൊറോണ പ്രതിരോധം നടക്കുന്നതിനിടെ വിദേശപൗരനെ വയലിൽ കിടക്കുന്ന നിലയിൽ കണ്ടെത്തിയതോടെയാണ് നാട്ടുകാർ അമ്പരപ്പിലായത്.

ആദ്യം ജീവനില്ലെന്നു തോന്നിയെങ്കിലും പിന്നീട് ഇയാൾ എഴുന്നേറ്റു. അസുഖബാധിതനാണോ എന്നായിരുന്നു നാട്ടുകാരുടെ പ്രധാന സംശയം. വിവരമറിയിച്ചതിനെത്തുടർന്ന് പോലീസും ആരോഗ്യവകുപ്പ് അധികൃതരും എത്തി ഇയാളെ ജില്ലാ ആശുപത്രിയിലേക്കു മാറ്റി.

പരിശോധനയിൽ ഇയാൾക്ക് പനിയോ മറ്റ് അസുഖങ്ങളോ ഇല്ലെന്നു തെളിഞ്ഞെങ്കിലും ജില്ലാ ആശുപത്രിയിൽത്തന്നെയാണുള്ളത്. സൈക്കിളിൽ ഇന്ത്യ കാണാനിറങ്ങിയ മാർഷ് ഇതിന്റെ ഭാഗമായി തിങ്കളാഴ്ചയാണ് മന്ദത്തുകാവിലെത്തിയത്. യാത്ര അവസാനിപ്പിക്കുന്നിടത്തുതന്നെ ഉറങ്ങി ശീലമുള്ളതുകൊണ്ടാണ് വയലിൽത്തന്നെ ഉറങ്ങാൻ തീരുമാനിച്ചതെന്ന് ഇദ്ദേഹം പോലീസിനോടു പറഞ്ഞു. ജനുവരി 10-നാണ് മാർഷ് ഇന്ത്യയിലെത്തിയത്. മൂന്നാർ വഴി തമിഴ്നാട്ടിലും പിന്നീട് പാലക്കാട്ടും എത്തുകയായിരുന്നു.

Content Highlights: Coronavirus fear- The Frenchman was taken to the hospital