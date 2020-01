കൊച്ചി : ജില്ലയിൽ കൊറോണ വൈറസ് ലക്ഷണങ്ങളോടെ ഒരാളെക്കൂടി കളമശ്ശേരി മെഡിക്കൽകോളേജിലെ പ്രത്യേക ഐസൊലേഷൻ വാർഡിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചു. ചൈനയിലെ വുഹാനിൽ മെഡിക്കൽവിദ്യാർഥിയായ ആലപ്പുഴ എരമല്ലൂർ സ്വദേശിയാണ് നിരീക്ഷണത്തിലുള്ളത്. ഇതോടെ ജില്ലയിൽ നിരീക്ഷണത്തിന് ആശുപത്രികളിൽ ഉള്ളവരുടെ എണ്ണം മൂന്നായി. രണ്ടുപേർ കളമശ്ശേരി മെഡിക്കൽകോളേജിലും ഒരാൾ സ്വകാര്യ ആശുപത്രിയിലുമാണ്. ഇവരുടെ ആരോഗ്യനില തൃപ്തികരമാണെന്ന് ഡി.എം.ഒ. എൻ.കെ. കുട്ടപ്പൻ പറഞ്ഞു.

28 ദിവസത്തിനുള്ളിൽ രോഗബാധിതപ്രദേശങ്ങൾ സന്ദർശിച്ച് മടങ്ങിവന്ന 33 പേരെകൂടി മുൻകരുതൽ നടപടികളുടെ ഭാഗമായി സ്വന്തംവീടുകളിൽ നിരീക്ഷിക്കും. വീടുകളിൽ നിരീക്ഷണത്തിൽ ഉള്ളവരുടെ എണ്ണം 39 ആയി. ആരിലും രോഗലക്ഷണങ്ങൾഇല്ലെന്നും ഡി.എം.ഒ. പറഞ്ഞു. എറണാകുളം ജില്ലയിൽനിന്നുള്ള മൂന്നുപേരുടെ സാമ്പിളുകൾ പുണെ നാഷണൽ ഇൻസ്‌റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് വൈറോളജിയിലേക്ക് അയച്ചിട്ടുണ്ട്.

44 പേരെ കൂടി പരിശോധിച്ചു

കൊച്ചി വിമാനത്താവളത്തിൽ ശനിയാഴ്ച 44 പേരെ കൂടി പരിശോധനയ്ക്കു വിധേയരാക്കി. ചൈനയിൽനിന്ന് ക്വലാലംപുർ, ബാങ്കോക്ക്, സിങ്കപ്പൂർ തുടങ്ങിയ വിമാനത്താവളങ്ങൾ വഴി നെടുമ്പാശ്ശേരിയിൽ എത്തിയവരെയാണ് പരിശോധിച്ചത്.

