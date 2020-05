തിരുവനന്തപുരം: നാലുലക്ഷത്തോളം പ്രവാസികൾ മടങ്ങിയെത്താനിരിക്കെ സംസ്ഥാനത്ത് രോഗനിർണയത്തിനുള്ള പരിശോധന കടുത്തവെല്ലുവിളി. ആവശ്യമായവരെ നിരീക്ഷണത്തിൽ പാർപ്പിക്കാനും രോഗലക്ഷണമുള്ളവരെ ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിപ്പിക്കാനും സൗകര്യങ്ങൾ ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ട്. വിദേശത്തുനിന്നും മറ്റ് സംസ്ഥാനങ്ങളിൽനിന്നും മടങ്ങിയെത്തുന്നവരിൽ നല്ലൊരുവിഭാഗവും രോഗബാധ ഏറെയുള്ള മേഖലകളിൽനിന്നാണ്. ഗർഭിണികളും മറ്റ് വിദഗ്‌ധചികിത്സ ആവശ്യമുള്ളവരും ഇക്കൂട്ടത്തിലുണ്ട്.

എന്നാൽ നിരീക്ഷണത്തിൽ പാർപ്പിക്കുന്നതിന് മുന്നോടിയായി എത്രപേരെ പരിശോധിക്കണമെന്നകാര്യത്തിൽ സർക്കാരിന് വ്യക്തതയില്ല. നിലവിൽ തൊണ്ടയിലെ സ്രവം ശേഖരിച്ച് നടത്തുന്ന പരിശോധനയ്ക്ക് പൊതുമേഖലയിൽ 14 ലാബുകളും രണ്ട് സ്വകാര്യലാബുകളും സംസ്ഥാനത്ത് മുഴുവൻസമയം പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ട്.

4500 രൂപവരെ ചെലവും കാലതാമസവുംവരുന്ന ഈ പരിശോധന എല്ലാവരിലും നടത്തുക പ്രായോഗികമല്ല. അതിനാലാണ് രക്തം പരിശോധിച്ച് വൈറസിനെ ചെറുക്കാനുള്ള ആന്റിബോഡി കണ്ടെത്തുന്ന ദ്രുതപരിശോധനയ്ക്ക് സർക്കാർ ആലോചിക്കുന്നത്.

ദ്രുതപരിശോധനയ്ക്ക് ആവശ്യമായത്ര കിറ്റുകൾ സംസ്ഥാനത്തില്ല. ഇതുകിട്ടിയാൽ വലിയൊരു വിഭാഗത്തെ ആദ്യംതന്നെ പരിശോധിച്ച് മാറ്റാനാകും. മെഡിക്കൽ ഗവേഷണ കൗൺസിലിന്റെ അനുമതിയുള്ള പരിശോധനാകിറ്റുകൾമാത്രമെ ഉപയോഗിക്കാനാവു. ഇതിനുള്ളശ്രമമാണ് സർക്കാർ നടത്തുന്നത്.

ഗർഭിണികൾക്ക് പരിശോധന

ചികിത്സയിലിരിക്കുന്ന എല്ലാ ഗർഭിണികൾക്കും കോവിഡ് രോഗനിർണയപരിശോധന വേണമെന്ന് കൊല്ലം ജില്ലാ മെഡിക്കൽ ഓഫീസർ ഉത്തരവിറക്കി. എന്നാൽ സംസ്ഥാനതലത്തിൽ ഇത്തരം ഒരു തീരുമാനമില്ലെന്ന് ആരോഗ്യവകുപ്പ് ഡയറക്ടർ വ്യക്തമാക്കി. മുൻകരുതലെന്നനിലയിൽ കോവിഡ് നിർണയ പരിശോധന നിർബന്ധമാക്കണമെന്ന് ഒരുവിഭാഗം ഡോക്ടർമാർ ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്.

സാമുഹികാരോഗ്യകേന്ദ്രങ്ങളിലും മറ്റും ചികിത്സയിലുള്ള 38 ആഴ്ച ഗർഭകാലം പൂർത്തിയാക്കിയവർ തൊണ്ടയിലെ സ്രവം പരിശോധിച്ച് രോഗനിർണയം നടത്തണമെന്നാണ് കൊല്ലം ജില്ലാ മെഡിക്കൽ ഓഫീസർ ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത്. ചികിത്സയിലുള്ള എല്ലാവരെയും കോവിഡ് രോഗനിർണയത്തിനുള്ള പരിശോധന നടത്തുക ഇപ്പോഴത്തെനിലയിൽ അപ്രായോഗികമാണ്. നിരീക്ഷണത്തിലുള്ളവരുടെ സാംപിൾ മാത്രമാണ് പരിശോധനയ്ക്കയക്കുന്നത്.

