വിദേശത്തുനിന്നും നെടുമ്പാശ്ശേരി വിമാനത്താവളത്തില്‍ എത്തിയവരെ

കളമശ്ശേരി മെഡിക്കല്‍ കോളേജിലെ ഐസൊലേഷന്‍ വാര്‍ഡിലേക്ക്

കൊണ്ടുവരുന്നു. ഫോട്ടോ: എം.വി. സിനോജ്.



കൊച്ചി: കൊറോണ പടരുന്നത് തടയാൻ സംസ്ഥാനത്ത് ഊർജിതപ്രവർത്തനങ്ങൾ തുടരുന്നതിനിടെ, കൊച്ചിയിൽ ഒരു കുട്ടിക്ക് കൊറോണ (കോവിഡ്-19) സ്ഥിരീകരിച്ചു. ഇറ്റലിയിൽനിന്ന് മാതാപിതാക്കൾക്കൊപ്പമെത്തിയ മൂന്നുവയസ്സുകാരനിലാണ് വൈറസ് സ്ഥിരീകരിച്ചത്. കുട്ടിയെ കളമശ്ശേരി മെഡിക്കൽ കോളേജിലെ ഐസൊലേഷൻ വാർഡിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചു. ഇതോടെ രണ്ടുദിവസത്തിനിടെ കേരളത്തിലെ രോഗബാധിതരുടെ എണ്ണം ആറായി.

പത്തനംതിട്ട: അവർ പോയത് 50 വീടുകളിൽ

കഴിഞ്ഞദിവസം ഇറ്റലിയിൽനിന്നെത്തിയ, രോഗബാധ സ്ഥിരീകരിച്ച കുടുംബം 50 ബന്ധുക്കളുടെ വീടുകൾ സന്ദർശിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇവരുടെ സന്ദർശനപാത എറക്കുറെ മനസ്സിലാക്കാൻ അധികൃതർക്ക് കഴിഞ്ഞു. ഇവർ നേരിട്ട് ഇടപഴകിയവരെ കണ്ടെത്തി അവരെ വീടുകളിൽ നിരീക്ഷിക്കുന്നത്‌ പുരോഗമിക്കുന്നു.

നേരത്തേ വ്യക്തമായ സ്ഥലങ്ങൾക്കുപുറമേ മറ്റ് ചിലയിടങ്ങളിലും ഈ കുടുംബം സന്ദർശനം നടത്തിയെന്ന് വിവരംകിട്ടി. റാന്നിയിലെ ഒരു പൊതുമേഖലാ ബാങ്കിന്റെയും സ്വകാര്യ ബാങ്കിന്റെയും ശാഖകൾ, ഒരു ഹോട്ടൽ, ഹൈപ്പർമാർക്കറ്റ്, പത്തനംതിട്ടയിലെ സ്റ്റുഡിയോ, ജൂവലറി എന്നിവ ഇതിലുൾപ്പെടും. സ്ഥാപനങ്ങളിലെ സി.സി.ടി.വി. ദൃശ്യങ്ങൾ പരിശോധിച്ച് ഇവരുമായി ഇടപഴകിയവരെ കണ്ടെത്താനാണ് ശ്രമം.

കൊച്ചി: ഇറ്റലിയിൽനിന്നെത്തിയ 26 പേർ നിരീക്ഷണത്തിൽ

* ഇറ്റലിയിൽനിന്ന് 65 മലയാളികൾ തിങ്കളാഴ്ച നെടുന്പാശ്ശേരി വിമാനത്താവളത്തിലെത്തി. ഇതിൽ 26 പേരെ എറണാകുളം മെഡിക്കൽ കോളേജ് ആശുപത്രിയിൽ നിരീക്ഷണത്തിലാക്കി. പരിശോധനയിൽ പനിയുടെ ലക്ഷണം കണ്ടെത്താത്തവരെ വീടുകളിലേക്ക് പോകാൻ അനുവദിച്ചു

* തിങ്കളാഴ്ച രോഗം സ്ഥിരീകരിച്ച കുട്ടിയും കുടുംബവും എട്ടാംതീയതി രാവിലെ 6.30-ന് ഇറ്റലിയിൽനിന്ന് ദുബായ് വഴിയാണ് കൊച്ചിയിലെത്തിയത്. വിമാനത്താവളത്തിൽ പരിശോധനയിലാണ് പനി ഉണ്ടെന്ന് അറിഞ്ഞത്. തുടർന്ന് മൂവരെയും ആരോഗ്യവകുപ്പിന്റെ പ്രത്യേക ആംബുലൻസിൽ മെഡിക്കൽ കോളേജിലെ ഐസൊലേഷൻ വാർഡിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചു.

കുട്ടിയുടെ ആരോഗ്യനില തൃപ്തികരമാണെന്ന് കളക്ടർ എസ്. സുഹാസ് അറിയിച്ചു. അച്ഛന്റെയും അമ്മയുടെയും സാമ്പിളുകൾ ആലപ്പുഴ വൈറോളജി ലാബിലേക്ക് അയച്ചു. ഇറ്റലിയിൽനിന്ന് ദുബായിലേക്കും തുടർന്ന് ദുബായിൽനിന്ന് കൊച്ചിയിലേക്കും ഇവർക്കൊപ്പം യാത്രചെയ്തവരുടെ പട്ടികയെടുത്ത് ഇവരെ കണ്ടെത്താൻ ശ്രമം തുടങ്ങി. എല്ലാവരും എറണാകുളം ജില്ലക്കാരല്ല. അതിനാൽ അതത് ജില്ലകളിലേക്ക് സന്ദേശം നൽകി.

നിരീക്ഷണത്തിൽ 1116 പേർ

കൊറോണയെത്തുടർന്ന് സംസ്ഥാനത്ത് 1116 പേരാണ്‌ നിരീക്ഷണത്തിലുള്ളതെന്ന് ആരോഗ്യമന്ത്രി കെ.കെ. ശൈലജ.

ഖത്തറിൽ വിലക്ക്

* ഇന്ത്യ ഉൾപ്പെടെ 14 രാജ്യങ്ങളിൽനിന്നുള്ളവർക്ക് ഖത്തർ താത്കാലിക വിലക്കേർപ്പെടുത്തി

* ഇൻഡിഗോ ദോഹയിലേക്കുള്ള സർവീസുകൾ ഈമാസം 17 വരെ റദ്ദാക്കി

* ഖത്തർ എയർവേസ് ഇറ്റലിയിലേക്കും തിരിച്ചുമുള്ള സർവീസുകൾ റദ്ദാക്കി

* ഇന്ത്യയിൽനിന്ന് ദോഹയിലേക്കുള്ള വിമാനസർവീസ് ഖത്തർ എയർവേസ് റദ്ദാക്കിയിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ, മറ്റു രാജ്യങ്ങളിലേക്ക് പോകാനായി ദോഹയിലെത്തുന്ന ഇന്ത്യൻ പൗരന്മാർക്ക് തുടർയാത്രയ്ക്ക് തടസ്സമില്ല. ദോഹ വിമാനത്താവളത്തിന് പുറത്തുപോകാൻ അനുവദിക്കില്ല.

* ഖത്തറും സൗദി അറേബ്യയും എല്ലാ വിദ്യാഭ്യാസസ്ഥാപനങ്ങൾക്കും അനിശ്ചിതകാലത്തേക്ക് അവധി പ്രഖ്യാപിച്ചു.

content highlights: corona tested positive for three year old child in kochi, who came from italy