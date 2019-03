തൃശ്ശൂർ: എൽ.ഡി.എഫ്. തൃശ്ശൂർ ലോക്‌സഭാ മണ്ഡലം തിരഞ്ഞെടുപ്പ്‌ കൺവെൻഷൻ ഉദ്ഘാടനച്ചടങ്ങിലും കമ്മിറ്റി രൂപവത്കരണത്തിലും പ്രസംഗിക്കാൻ അവസരം നൽകാത്തതിൽ പ്രതിഷേധിച്ച് സിറ്റിങ് എം.പി. സി.എൻ. ജയദേവൻ വേദി വിട്ടിറങ്ങി. ലോക്‌സഭയിൽ സി.പി.െഎ.യുടെ ഏക എം.പി.യായ ജയദേവൻ സീറ്റുകിട്ടാത്തതിൽ അതൃപ്തിയിലാണ്. മത്സരിക്കാൻ തയ്യാറാണെന്ന് അറിയിച്ചെങ്കിലും രാജാജി മാത്യുതോമസിനാണ് സി.പി.െഎ. സീറ്റ് നൽകിയത്.

തൃശ്ശൂർ ടൗൺഹാളിൽ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് കൺവെൻഷന്റെ തുടക്കംമുതൽ ജയദേവൻ വേദിയിലുണ്ടായിരുന്നു. സി.പി.എമ്മിന്റെയും സി.പി.െഎ.യുടെയും രണ്ട് പ്രമുഖനേതാക്കൾ പ്രസംഗിച്ചശേഷം സ്ഥാനാർഥിക്കാണ് അവസരം നൽകിയത്. തുടർന്ന് ഘടകകക്ഷിനേതാക്കളെ ക്ഷണിച്ചു. ഇതിനിടെ അസ്വസ്ഥനായി ജയദേവൻ‍ സ്റ്റേജിനുപിന്നിലൂടെ അങ്ങോട്ടുമിങ്ങോട്ടും നടന്നു. തുടർന്ന് തിരികെ സീറ്റിൽ വന്നിരുന്നു.

അതിനുശേഷംനടന്ന കമ്മിറ്റി രൂപവത്കരണത്തിലും മറ്റുനേതാക്കൾ പ്രസംഗിച്ചു. കമ്മിറ്റിയുടെ ജനറൽ സെക്രട്ടറിയായി തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട കെ.പി. രാജേന്ദ്രൻ പ്രസംഗിക്കുന്നതിനിടെയാണ് ജയദേവൻ േവദിവിട്ടിറങ്ങിയത്.

Content Highlights: cn jayadevan mp not get a chance to deliver speech in ldf convention