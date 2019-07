തിരുവനന്തപുരം: റെഡ്‌ക്രോസ് കേരള ഘടകം ചെയർമാനും സി.എം.പി. സംസ്ഥാന സെക്രട്ടേറിയറ്റ് അംഗവുമായ സുനിൽ സി.കുര്യൻ (50) അന്തരിച്ചു. കരൾമാറ്റ ശസ്ത്രക്രിയയ്ക്കു ശേഷം തലസ്ഥാനത്തെ സ്വകാര്യ ആശുപത്രിയിൽ തുടർചികിത്സയിലായിരുന്നു. അണുബാധയെത്തുടർന്ന് ശനിയാഴ്ച രാവിലെ മുതൽ ആരോഗ്യനില മോശമായിരുന്നു. രാത്രി 10.45-നാണ് അന്ത്യം സംഭവിച്ചത്. പ്രമുഖ നർത്തകി ഡോ. നീനാ പ്രസാദാണ് ഭാര്യ.

മൃതദേഹം ഞായറാഴ്ച രാവിലെ ഒമ്പതു മുതൽ 11 വരെ മുറിഞ്ഞപാലത്തുള്ള വസതിയിൽ പൊതുദർശനത്തിനു വയ്ക്കും. ശവസംസ്കാരം കോട്ടയം പേരൂർ യാക്കോബായ പള്ളി സെമിത്തേരിയിൽ ഞായറാഴ്ച വൈകുന്നേരം അഞ്ചിന്.

Content Highlights: cmp leader and redcross kerala chairman sunil c kurian passes away