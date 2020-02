ഫോർട്ട്‌കൊച്ചി: കൊറോണ പടർന്നുപിടിക്കുമ്പോഴും ചൈനയിൽനിന്ന് ഫോർട്ട്‌കൊച്ചിയിലേക്ക് സഞ്ചാരികൾ എത്തുന്നു. സഞ്ചാരികളെക്കുറിച്ച് വിവരം അറിയിക്കണമെന്ന് സർക്കാർ ആവർത്തിച്ച് പറയുന്നുണ്ടെങ്കിലും പിന്നീട് നടപടിയൊന്നുമുണ്ടാകുന്നില്ലെന്ന് ഹോട്ടൽ നടത്തിപ്പുകാർ പറയുന്നു.

ഫോർട്ട്‌കൊച്ചിയിലെ ഒരു ഹോട്ടലിലും ഹോംസ്റ്റേയിലും ചൈനയിൽനിന്നുള്ള സഞ്ചാരികൾ കഴിഞ്ഞ ദിവസം എത്തിയിരുന്നു. വിവരം പോലീസിനെയും ആരോഗ്യ വകുപ്പിനെയും അറിയിച്ചു. എന്നാൽ പിന്നീട് ആരോഗ്യ വകുപ്പിന്റെ ഇടപെടലൊന്നുമുണ്ടായില്ലെന്ന് ഇവർ പറയുന്നു. സഞ്ചാരികളോട് എന്താണ് പറയേണ്ടതെന്നു പോലും ആർക്കും അറിയില്ല. ആ സഞ്ചാരികൾ പുറത്തേക്ക് പോകുന്നുണ്ട്. അവരോട് പുറത്തുപോകരുതെന്ന് പറയാനാവില്ല. അങ്ങനെയൊരു നിർദേശമില്ലെന്നും ഹോട്ടൽ സംരംഭകർ പറയുന്നു.

കൊറോണയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കാര്യക്ഷമമായ നിരീക്ഷണം ഏർപ്പെടുത്തുമ്പോഴും ചൈനയിൽ നിന്നെത്തുന്ന സഞ്ചാരികളെ എങ്ങനെ കൈകാര്യം ചെയ്യണമെന്ന കാര്യത്തിൽ കൃത്യമായ അവബോധമില്ലെന്നതാണ് വസ്തുത.

