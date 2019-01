മട്ടന്നൂർ: മുഖ്യമന്ത്രി സഞ്ചരിക്കേണ്ടിയിരുന്ന, നാവികസേനയുടെ വിമാനത്തിന്റെ യാത്ര യന്ത്രത്തകരാർ കാരണം റദ്ദാക്കി. പകരം നാവികസേനയുടെ മറ്റൊരു വിമാനമെത്തിച്ചശേഷമാണ്‌ മുഖ്യമന്ത്രി യാത്രതുടർന്നത്‌.

ഞായറാഴ്ച കൊച്ചിയിൽ പ്രധാനമന്ത്രി പങ്കെടുക്കുന്ന പരിപാടിയിലെത്താൻ രാവിലെ പതിനൊന്നരയോടെ കണ്ണൂർ വിമാനത്താവളത്തിലെത്തിയതായിരുന്നു മുഖ്യമന്ത്രി. നാവികസസേനയുടെ ഡോണിയർ വിമാനത്തിൽ കയറുകയും ചെയ്തു. ടേക്ക്‌ഓഫിനുള്ള ശ്രമത്തിനിടെയാണ്‌ വിമാനത്തിന്റെ െപ്രാപ്പല്ലർ തകരാറിലാണെന്ന്‌ മനസ്സിലായത്‌.

ഉടൻ അദ്ദേഹത്തോട്‌ തിരിച്ചിറങ്ങാൻ അഭ്യർഥിച്ചു. തുടർന്ന് മറ്റൊരു വിമാനം കൊച്ചിയിൽനിന്നെത്തിച്ച്‌ ഉച്ചയ്ക്ക്‌ ഒന്നരയോടെയാണ്‌ അദ്ദേഹം യാത്രതുടർന്നത്‌.

