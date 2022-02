പദ്ധതി സാങ്കേതികമായി പ്രായോഗികമാണോയെന്ന് വ്യക്തമല്ല



ന്യൂഡല്‍ഹി: സില്‍വര്‍ലൈന്‍ പദ്ധതിയുടെ വിശദപദ്ധതിരേഖ (ഡി.പി.ആര്‍)പൂര്‍ണമല്ലെന്നും സാങ്കേതികമായ പ്രായോഗികത സംബന്ധിച്ചു വേണ്ടത്ര വിവരങ്ങള്‍ അതിലില്ലെന്നും കേന്ദ്രസര്‍ക്കാര്‍. പദ്ധതിയുടെ സാങ്കേതികവിവരങ്ങളടങ്ങിയ റിപ്പോര്‍ട്ട് സമര്‍പ്പിക്കാന്‍ കെ-റെയില്‍ കമ്പനിയോട് ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെന്ന് റെയില്‍വേമന്ത്രി അശ്വിനി വൈഷ്ണവ് ബുധനാഴ്ച ലോക്സഭയില്‍ അറിയിച്ചു. എന്‍.കെ. പ്രേമചന്ദ്രനും കെ. മുരളീധരനും ഉന്നയിച്ച ചോദ്യങ്ങള്‍ക്ക് രേഖാമൂലം നല്‍കിയ മറുപടിയിലാണ് ഇക്കാര്യങ്ങളുള്ളത്.

പദ്ധതിക്ക് ഇതുവരെ അനുമതിയായിട്ടില്ലെന്ന് നേരത്തേ വ്യക്തമായിട്ടുള്ളതാണെങ്കിലും പദ്ധതിരേഖ പൂര്‍ണമല്ലെന്ന് റെയില്‍വേമന്ത്രി ഔദ്യോഗികമായി അറിയിക്കുന്നത് ആദ്യമാണ്.

സില്‍വര്‍ ലൈനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിഷയം ലോക്സഭയിലെ ചോദ്യങ്ങളുടെ പട്ടികയില്‍ 13-ാം നമ്പറായി ഉള്‍പ്പെടുത്തിയിരുന്നെങ്കിലും സഭയുടെ പരിഗണനയ്ക്ക് വന്നില്ല. സഭയില്‍ ഉന്നയിക്കേണ്ട ചോദ്യങ്ങളുടെ ഉത്തരം മുന്‍കൂറായി രേഖാമൂലം നല്‍കാറുണ്ട്. അതിലാണ് മന്ത്രിയുടെ വിശദീകരണം.

അതിനിടെ ബുള്ളറ്റ് ട്രെയിനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് മറ്റൊരു ചോദ്യം സഭയില്‍ ഉന്നയിച്ചപ്പോള്‍ എന്‍.കെ. പ്രേമചന്ദ്രന്‍ സില്‍വര്‍ലൈന്‍ വിഷയവും എടുത്തിട്ടു. എന്നാല്‍, ബുള്ളറ്റ് ട്രെയിനുമായി ബന്ധമുള്ളതല്ല ചോദ്യമെന്നും തനിക്കു സില്‍വര്‍ലൈനിന്റെ വിശദാംശങ്ങള്‍ അറിയില്ലെന്നുമാണ് മന്ത്രി അശ്വിനി വൈഷ്ണവിന്റെ അസാന്നിധ്യത്തില്‍ സഹമന്ത്രി റാവുസാഹെബ് ധാന്‍വെ മറുപടി നല്‍കിയത്. അപ്പോള്‍, സില്‍വര്‍ ലൈനില്‍ നിലപാട് ആവശ്യപ്പെട്ട് യു.ഡി.എഫ്. എം.പി.മാര്‍ ബഹളം വെച്ചു. തുടര്‍ന്ന്, കേരള എം.പി.മാരുടെ പ്രത്യേകയോഗം വിളിച്ച് വിഷയത്തില്‍ വ്യക്തത വരുത്താന്‍ സ്പീക്കര്‍ ഓം ബിര്‍ള റെയില്‍വേ സഹമന്ത്രിയോടു നിര്‍ദേശിച്ചു.

വിശദ പദ്ധതിരേഖയില്‍ ഇല്ലാത്തത്

അലെയ്ന്‍മെന്റ് പ്ലാന്‍ റെയില്‍വേ ഭൂമിയുടെയും സ്വകാര്യഭൂമിയുടെയും വിശദാംശങ്ങള്‍

നിലവിലെ റെയില്‍ ശൃംഖലയിലുള്ള ക്രോസിങ്ങുകള്‍

റെയില്‍വേ ആസ്തികളെ പദ്ധതി എങ്ങനെ ബാധിക്കും



വിശദപദ്ധതിരേഖ സമ്പൂര്‍ണമെന്ന് കെ-റെയില്‍

തിരുവനന്തപുരം: സില്‍വര്‍ ലൈന്‍ പദ്ധതി സംബന്ധിച്ച് കേന്ദ്രസര്‍ക്കാരിനു സമര്‍പ്പിച്ച വിശദപദ്ധതിരേഖ (ഡി.പി.ആര്‍.) സമ്പൂര്‍ണമാെണന്ന് കെ-റെയില്‍ അധികൃതര്‍. റെയില്‍വേ മന്ത്രാലയം ആവശ്യപ്പെട്ട വിശദാംശങ്ങള്‍ നല്‍കാനാണ് റെയില്‍വേയും കെ-റെയിലും സംയുക്ത പരിശോധന നടത്തുന്നത്. റെയില്‍വേ പദ്ധതികള്‍ക്ക് പാരിസ്ഥിതികാനുമതിയുടെ ആവശ്യമില്ലാത്തതിനാല്‍ പാരിസ്ഥിതിക പഠനറിപ്പോര്‍ട്ട് നല്‍കിയിട്ടില്ല. വിദേശവായ്പയ്ക്ക് അനുമതിചോദിച്ച് ഡിപാര്‍ട്ട്മെന്റ് ഓഫ് ഇക്കണോമിക് അഫയേഴ്സിന് അപേക്ഷനല്‍കിയിട്ടുണ്ട്. ഡി.പി.ആറില്‍ മതിയായ സാങ്കേതികസാധ്യതാ വിശദാംശങ്ങള്‍ നല്‍കാനുള്ള നടപടികള്‍ പൂര്‍ത്തീകരിച്ചുവരികയാണ്. ഇതിന്റെ ഭാഗമായി െറയില്‍വേയുടെ ഉടമസ്ഥതയിലുള്ള ഭൂമിയില്‍ െറയില്‍വേയും കെ-െറയിലും സംയുക്തപരിശോധന നടത്തുന്നുണ്ട്. സ്വകാര്യഭൂമിയുടെ വിശദാംശങ്ങള്‍ മനസ്സിലാക്കാന്‍ സാമൂഹികാഘാത പഠനവും നടത്തുന്നുണ്ട്.



സില്‍വര്‍ ലൈന്‍: സര്‍വേ വിലക്കിയതിനെതിരേ സര്‍ക്കാരിന്റെ അപ്പീല്‍

കൊച്ചി: സില്‍വര്‍ ലൈന്‍ പദ്ധതിക്കുവേണ്ടിയുള്ള സര്‍വേ തടഞ്ഞ സിംഗിള്‍ബെഞ്ചിന്റെ ഇടക്കാല ഉത്തരവ് റദ്ദാക്കണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട് സംസ്ഥാനസര്‍ക്കാര്‍ ഹൈക്കോടതി ഡിവിഷന്‍ ബെഞ്ചില്‍ അപ്പീല്‍ നല്‍കി. സര്‍വേ വൈകുന്നത് പദ്ധതിച്ചെലവ് വര്‍ധിപ്പിക്കുമെന്നും അത് സര്‍ക്കാരിന് വലിയ നഷ്ടമുണ്ടാക്കുമെന്നുമാണ് അപ്പീലില്‍ പറയുന്നത്.

കോട്ടയം കുഴിമറ്റം സ്വദേശി മുരളീകൃഷ്ണന്‍ ഉള്‍പ്പെടെ ഒരുകൂട്ടമാളുകള്‍ നല്‍കിയ ഹര്‍ജിയില്‍, കെ-റെയില്‍ പദ്ധതിക്കുവേണ്ടി ഡി.പി.ആര്‍. എങ്ങനെയാണ് തയ്യാറാക്കിയതെന്നും എങ്ങനെയാണ് സര്‍വേ നടത്തിയതെന്നും അറിയിക്കണമെന്ന് ജസ്റ്റിസ് ദേവന്‍ രാമചന്ദ്രന്റെ ബെഞ്ച് ജനുവരി 20-ന് ഇടക്കാല ഉത്തരവ് നല്‍കിയിരുന്നു.

ഹര്‍ജികള്‍ വീണ്ടും പരിഗണിക്കുന്ന ഫെബ്രുവരി ഏഴുവരെ ഹര്‍ജിക്കാരുടെ ഭൂമിയിലെ സര്‍വേ നടപടികള്‍ തടഞ്ഞിരുന്നു. ഇതിനെതിരേയാണ് സര്‍ക്കാരിന്റെ അപ്പീല്‍.

പദ്ധതിരേഖ തട്ടിക്കൂട്ട് -സതീശന്‍

ന്യൂഡല്‍ഹി: സില്‍വര്‍ലൈനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് സംസ്ഥാനസര്‍ക്കാര്‍ കേന്ദ്രത്തിനു സമര്‍പ്പിച്ച വിശദപദ്ധതിരേഖ (ഡി.പി.ആര്‍.) തട്ടിക്കൂട്ടെന്ന് പ്രതിപക്ഷനേതാവ് വി.ഡി. സതീശന്‍. പ്രതിപക്ഷം നിയമസഭയ്ക്കുള്ളിലും പുറത്തും നടത്തിയ ആരോപണങ്ങള്‍ ശരിവെക്കുന്നതാണ് ബുധനാഴ്ച കേന്ദ്രം ലോക്സഭയില്‍ നല്‍കിയ മറുപടിയെന്ന് അദ്ദേഹം ഡല്‍ഹിയില്‍ പ്രതികരിച്ചു.

അബദ്ധ പഞ്ചാംഗമാണ് ഡി.പി.ആര്‍. പദ്ധതിക്കായി സ്വകാര്യ വ്യക്തികളുടെ എത്രസ്ഥലം ഏറ്റെടുക്കും, റെയില്‍വേയോട് എത്രസ്ഥലം ആവശ്യപ്പെടും, അലൈന്‍മെന്റ്, എത്രത്തോളം നിര്‍മാണസാധനങ്ങള്‍ വേണം, എവിടെനിന്ന് അവ സംഭരിക്കും മുതലായ പ്രാഥമിക വിവരങ്ങള്‍പോലും അതിലില്ല -സതീശന്‍ പറഞ്ഞു.

അനുമതി നല്‍കില്ലെന്ന് കേന്ദ്രം പറഞ്ഞിട്ടില്ല -മന്ത്രി കെ.എന്‍. ബാലഗോപാല്‍

തിരുവനന്തപുരം: കെ-റെയിലിന് അനുമതി നല്‍കില്ലെന്ന് കേന്ദ്രസര്‍ക്കാര്‍ പറഞ്ഞിട്ടില്ലെന്ന് മന്ത്രി കെ.എന്‍. ബാലഗോപാല്‍. അനുമതി നല്‍കില്ലെന്നല്ല, പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു എന്നാണ് പാര്‍ലമെന്റില്‍ നല്‍കിയ മറുപടി. പദ്ധതി അഞ്ചുവര്‍ഷം കഴിഞ്ഞാല്‍ ചെലവ് ഒരുലക്ഷം കോടിയാവും. അപേക്ഷ നല്‍കിയാല്‍ കേന്ദ്രം ഉടന്‍ ഒപ്പിടണമെന്നില്ല. അത് വൈകിപ്പിക്കാന്‍ ചിലര്‍ ശ്രമിക്കുന്നുണ്ട്.

വിശദമായ പദ്ധതിരേഖ വേണ്ടിയിരുന്നു -കെ. സുധാകരന്‍

ന്യൂഡല്‍ഹി: സില്‍വര്‍ലൈനിന് വിശദമായ പദ്ധതിരേഖ കേരളം സമര്‍പ്പിക്കേണ്ടിയിരുന്നുവെന്ന് കെ.പി.സി.സി. അധ്യക്ഷന്‍ കെ. സുധാകരന്‍ പറഞ്ഞു. ഇതുവരെ ചെയ്തതെല്ലാം നിയമവിരുദ്ധമെന്ന് സമ്മതിക്കാന്‍ സര്‍ക്കാര്‍ തയ്യാറാകണം. കോണ്‍ഗ്രസ് സില്‍വര്‍ലൈനിന് എതിരല്ല. നാടിന് ഗുണകരമാണെന്ന് സര്‍ക്കാര്‍ ബോധ്യപ്പെടുത്തിയാല്‍ പിന്തുണയ്ക്കും.

