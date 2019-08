തൃശ്ശൂർ: പണവും ആസ്തിയുമുണ്ടായിട്ടും ബാങ്ക് വായ്പ ബോധപൂർവം തിരിച്ചടയ്ക്കാത്ത വൻകിടക്കാർക്ക് നേരെ ക്രിമിനൽനടപടിക്ക് കേന്ദ്രം തയ്യാറെടുക്കുന്നു. വിൽഫുൾ ഡിഫാൾട്ടേഴ്സ് എന്ന ഇനത്തിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയ ഇവരെ അറസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതുൾപ്പെടെയുള്ള നടപടിക്കായുള്ള നിയമമാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത്. ഇതിനായി ധനകാര്യമന്ത്രാലയം റിസർവ് ബാങ്കുമായി ചർച്ച നടത്തി.

കഴിഞ്ഞ സാമ്പത്തികവർഷം വായ്പാകുടിശ്ശികക്കാരുടെ എണ്ണം 8552 ആയി. തൊട്ടുമുൻപത്തെ വർഷം ഇത് 5349 ആയിരുന്നു. കഴിഞ്ഞ സാമ്പത്തികവർഷം മാത്രമുണ്ടായ ബോധപൂർവമായ വായ്പാകുടിശ്ശിക 1,50,000 കോടിയാണ്.

നിലവിൽ വിൽഫുൾ ഡിഫാൾട്ടേഴ്സിനു നേരെ കാര്യമായ നടപടിക്ക് നിയമമില്ല. ഇവരുടെ പേരുകൾ പരസ്യപ്പെടുത്തുകയും സ്വത്തുണ്ടെങ്കിൽ നിയമപോരാട്ടത്തിലൂടെ കൈക്കലാക്കുകയും മാത്രമായിരുന്നു പോംവഴി. വായ്പാക്രമക്കേട് കണ്ടെത്തിയാൽ ബാങ്ക് അധികൃതർക്കെതിരേയായിരുന്നു ക്രിമിനൽനടപടി സ്വീകരിച്ചിരുന്നത്.

വായ്പാതട്ടിപ്പ് കൂടുകയും വായ്പ തിരിച്ചടയ്ക്കാത്തവരുടെ എണ്ണം പെരുകുകയും അതിന്റെ പേരിൽ ബാങ്ക് അധികൃതർ നിയമനടപടി നേരിടുകയും ചെയ്തതോടെ ബാങ്കേഴ്സ് സമിതിയാണ് വിൽഫുൾ ഡിഫാൾട്ടേഴ്സിന് നേരെ ക്രിമിനൽനടപടി വേണമെന്ന ആവശ്യമുന്നയിച്ചത്. നാഷണൽ കൗൺസിൽ ഫോർ ബാങ്ക് എംപ്ലോയീസും ഈ വിഷയം ഉന്നയിച്ച് കേന്ദ്രത്തിന് കത്ത് നൽകിയിരുന്നു.

25 ലക്ഷം രൂപയ്ക്ക് മുകളിൽ വായ്പയെടുത്ത് ബോധപൂർവമായി തിരിച്ചടയ്ക്കാത്തവരെയാണ് വിൽഫുൾ ഡിഫാൾട്ടേഴ്സായി കണക്കാക്കുന്നത്.

