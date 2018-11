തിരുവനന്തപുരം: പ്രളയകാലത്തെ രക്ഷാപ്രവർത്തനത്തിനായി വ്യോമസേനാ വിമാനം ഉപയോഗിച്ചതിന് കൂലി നൽകണമെന്ന് കേരളത്തോട് കേന്ദ്രം. സംസ്ഥാനത്തിന്റെ ദുരന്ത പ്രതികരണനിധി(എസ്.ഡി.ആർ.എഫ്.)യിൽനിന്ന് പണം നൽകണമെന്നാണ് നിർദേശം. വ്യോമസേനയ്ക്കുൾപ്പെടെ നൽകേണ്ട തുക കേന്ദ്രസർക്കാർ വഹിക്കണമെന്ന സംസ്ഥാന ആവശ്യം തള്ളിയാണ് കേന്ദ്രത്തിന്റെ നടപടി. ഇതു സംബന്ധിച്ച കത്ത് കേന്ദ്രസർക്കാർ സംസ്ഥാനത്തിന് കൈമാറി.

എയർഫോഴ്‌സ് അക്കൗണ്ട്‌സ് ഡയറക്ടറേറ്റിൽനിന്ന് ഓഗസ്റ്റ് 11 വരെയുള്ള കണക്കുപ്രകാരം 33.79 കോടി രൂപയുടെ ബില്ലാണ് നൽകിയത്. അതിനുശേഷവും വിമാനം ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇതനുസരിച്ച് 75 കോടിയെങ്കിലും നൽകേണ്ടിവരുമെന്നാണ് കണക്കാക്കുന്നത്.

ഓരോ വിമാനത്തിന്റെയും ചെലവ് എയർഫോഴ്‌സ് അക്കൗണ്ട്‌സ് ഡയറക്ടേറ്റിനാണ് നൽകുക. അവരാണ് ബില്ല് സംസ്ഥാനത്തിന് കൈമാറുന്നത്. ദേശീയ ദുരന്തപ്രതികരണ ഫണ്ടിൽനിന്ന് കേന്ദ്രം അനുവദിക്കുന്ന തുകയിൽനിന്ന് ഇതു നൽകണമെന്നാണ് കത്തിലെ നിർദേശം.

എന്നാൽ, ദേശീയ ദുരന്തപ്രതികരണ നിധിയിൽ നിന്ന് 2,000 കോടി രൂപ അടിയന്തര സഹായമായി ചോദിച്ചിട്ടും 600 കോടി മാത്രമേ അനുവദിച്ചിട്ടുള്ളൂ. ഇതുസംബന്ധിച്ച ബാധ്യതകളുടെ കണക്ക് മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ വ്യാഴാഴ്ച നിയമസഭയിൽ അവതരിപ്പിച്ചു.

പ്രളയകാലത്ത് റേഷൻ നൽകിയ ഇനത്തിലും പണം നൽകണമെന്ന് കേന്ദ്രം നേരത്തേ ആവശ്യപ്പെട്ടിരുന്നു. ഇതും രക്ഷാപ്രവർത്തനത്തിന് വിമാനം ഉപയോഗിച്ചതിലുമായി കേന്ദ്രസർക്കാരിന് 290 കോടി രൂപ നൽകാനുണ്ടെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി നിയമസഭയിൽ പറഞ്ഞു. വ്യോമസേനയ്ക്കു നൽകാനുള്ള തുക പിൻവലിക്കണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെടില്ല. സൈനികർ നൽകിയ മികച്ച സേവനത്തിനാണ് സർക്കാർ അവരെ ആദരിച്ചതെന്നും അദ്ദേഹം പിന്നീട് പറഞ്ഞു.

പറന്നത് 56 വിമാനങ്ങൾ

ഹെലികോപ്ടറുകളും വിമാനങ്ങളുമുൾപ്പെടെ 56 എണ്ണമാണ് പ്രളയസമയത്ത് കേരളത്തിൽ പറന്നത്. തിരുവനന്തപുരം, കോയമ്പത്തൂർ, ചെന്നൈ, ഡൽഹി തുടങ്ങിയ വിമാനത്താവളങ്ങളിൽനിന്നാണ് ഇവ പറന്നുയർന്നത്. അവിടെ മുതലുള്ള ചെലവാണ് കേരളം നൽകേണ്ടത്.

ഒരു ഹെലികോപ്ടർ ഒരുമണിക്കൂർ പറക്കാൻ മൂന്നുലക്ഷം രൂപ വരെയാണ് ചെലവ്. പ്രളയസമയത്ത് എം.ഐ.-17 വി-5 പോലുള്ള വലിയ ഹെലികോപ്ടറുകളും ഐ.എൽ-76, സി.ജെ. ഹെർക്കുലീസ് പോലുള്ള വലിയ വിമാനങ്ങളും കേരളത്തിലെത്തിയിരുന്നു. ഇതനുസരിച്ച് കണക്കാക്കുമ്പോൾ ഇപ്പോൾ ലഭിച്ച ബില്ലിന്റെ ഇരട്ടിയോളമെങ്കിലും ഇനിയും നൽകാനുണ്ടാകും.

ഓഖിയിൽ പറന്നതിനും കൂലി

ഓഖി ദുരന്തസമയത്ത് ഉയോഗിച്ച ഹെലികോപ്ടറിന്റെ തുകയായി 5.63 കോടി രൂപ നൽകണമെന്നും വ്യോമസേന ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. ഇതടക്കം 30 കോടി രൂപ സംസ്ഥാനത്തിന്റെ ദുരന്തപ്രതികരണനിധിയിൽനിന്ന് നൽകാനുള്ള നടപടി സർക്കാർ സ്വീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇതു നൽകിയില്ലെങ്കിൽ, അത്യാവശ്യ ഘട്ടങ്ങളിൽ വിമാനസേവനം ലഭിക്കുന്നതിന് തടസ്സമുണ്ടായേക്കുമെന്നു കണക്കാക്കിയാണ് സർക്കാരിന്റെ നടപടി.

സഭയിൽ മുഖ്യമന്ത്രി പറഞ്ഞത്

സാലറി ചലഞ്ചിലടക്കം 2683.18 കോടിരൂപയാണ് മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ദുരിതാശ്വാസ നിധിയിലേക്ക് ലഭിച്ചത്. ഇതിൽ 688.48 കോടി രൂപ ചെലവായി. വീടുനിർമാണത്തിന് 1357 കോടി രൂപയാണ് ചെലവ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്. സംസ്ഥാന ദുരന്ത പ്രതികരണ നിധിയിലെ മുഴുവൻ ഫണ്ട് ഉപയോഗിച്ചാലും ബാധ്യത തീർക്കാനാവാത്ത സ്ഥിതിയാണ്. 706.74 കോടി രൂപകൂടി ലഭിച്ചാലേ ബാധ്യത തീർക്കാനാകൂ.

