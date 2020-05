തിരുവനന്തപുരം: കോവിഡ് ബാധിച്ചെന്നു വ്യക്തമായിട്ടും അത് മറച്ചുവെച്ച് അബുദാബിയിൽനിന്ന് തിരുവനന്തപുരത്തെത്തുകയും രോഗത്തെക്കുറിച്ച് അധികൃതരെ അറിയിക്കാതിരിക്കുകയും ചെയ്ത മൂന്ന്‌ ആളുടെ പേരിൽ കേസെടുത്തതായി മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ.

ഇക്കാര്യം കേന്ദ്രസർക്കാരിന്റെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെടുത്തും. അവർക്ക് അവിടെനിന്ന് എങ്ങനെ വിമാനത്തിൽ കയറാൻകഴിഞ്ഞുവെന്നത് ഗൗരവമായി കാണുന്നു. കേന്ദ്രസർക്കാരാണ് മറ്റു രാജ്യങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നടപടി സ്വീകരിക്കേണ്ടതെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

അബുദാബിയിൽനിന്ന് തിരുവനന്തപുരം വിമാനത്താവളത്തിലെത്തിയ ഇവരെ ബസുകളിൽ കൊട്ടാരക്കരയിലെ ക്വാറന്റീൻ കേന്ദ്രത്തിലേക്കു കൊണ്ടുപോകുംവഴി സംശയം തോന്നിയിരുന്നു. ഇതേത്തുടർന്ന് ക്വാറന്റീനിലാക്കാതെ പാരിപ്പള്ളി മെഡിക്കൽകോളേജിൽ എത്തിക്കുകയായിരുന്നു. തുടർന്ന് നടത്തിയ സ്രവപരിശോധനയിലാണ് മൂവർക്കും കോവിഡ് സ്ഥിരീകരിച്ചത്.

ഇതേത്തുടർന്ന് അവരെ പാരിപ്പള്ളി മെഡിക്കൽകോളേജിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചു. കൊല്ലം ജില്ലക്കാരായ മൂന്ന്‌ ആളുടെപേരിൽ കൊട്ടാരക്കര പോലീസ് കേസെടുത്തിട്ടുണ്ട്.

