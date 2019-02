തിരുവനന്തപുരം: തീവണ്ടിയിൽ പെൺകുട്ടിയെ ഉപദ്രവിച്ച പോലീസുകാരനെതിരേ പോക്‌സോ ചുമത്തി കേസെടുത്തു. ഇയാളെ സർവീസിൽനിന്ന്‌ സസ്‌പെൻഡ് ചെയ്തു. തിരുവനന്തപുരം വിജിലൻസ് സ്പെഷ്യൽ സെൽ പോലീസുകാരൻ ദിൽഷാദിനെതിരേ റെയിൽവേ പോലീസാണ് പോക്‌സോ നിയമപ്രകാരം കേസെടുത്തത്. പത്തു ദിവസം മുൻപാണ് കേസിനാസ്പദമായ സംഭവം നടന്നത്.

ഔദ്യോഗിക ജോലിയുടെ ഭാഗമായി കോഴിക്കോട്ടുനിന്നും തിരുവനന്തപുരത്തേക്ക് ട്രെയിനിൽ വരുമ്പോൾ പരിചയപ്പെട്ട പതിനഞ്ചുകാരിയെയാണ് ഇയാൾ ലൈംഗികമായി ഉപദ്രവിച്ചത്. പെൺകുട്ടിയോടൊപ്പം തീവണ്ടിയിൽ കുട്ടിയുടെ അമ്മയുമുണ്ടായിരുന്നു. കുട്ടിയുടെ ബഹളംകേട്ട് അമ്മയും ഉണർന്നു. ഇവർ സമീപമുണ്ടായിരുന്ന മറ്റു യാത്രക്കാരോടു കാര്യം പറഞ്ഞു. തീവണ്ടി തിരുവനന്തപുരത്ത് എത്തിയപ്പോൾ പെൺകുട്ടി റെയിൽവേ പോലീസിൽ പരാതി നൽകി.

പ്രാഥമിക അന്വേഷണത്തിൽ പരാതി ശരിയാണെന്നു ബോധ്യപ്പെട്ടതോടെയാണ് പോലീസുകാരനെതിരേ പോക്‌സോ ചുമത്തി കേസെടുത്തത്.

