തിരുവനന്തപുരം: തിരഞ്ഞെടുപ്പടുത്തതോടെ ആരോപണ പ്രത്യാരോപണങ്ങളെക്കാൾ കേസും അന്വേഷണവും രാഷ്ട്രീയത്തിന്റെ ഗതിമാറ്റത്തിനുള്ള ഉപാധിയാക്കി മാറ്റുകയാണ് മുന്നണികൾ. സ്വർണക്കടത്ത് കേസിന് പിറകെ, കേന്ദ്ര അന്വേഷണ ഏജൻസികൾ സർക്കാരിനെ വലയംചെയ്തു പറക്കുന്നത് യു.ഡി.എഫിനും ബി.ജെ.പി.ക്കുമുണ്ടാക്കിയ ആത്മവിശ്വാസവും ആശ്വാസവും ചെറുതായിരുന്നില്ല.

എന്നാൽ, യു.ഡി.എഫ്. എം.എൽ.എ.മാർക്കെതിരേയുള്ള കേസുകളും പഴയ സോളാർ കേസിന്റെ അലയൊലികൾ ആവർത്തിക്കുന്നതും എൽ.ഡി.എഫിനും പിടിവള്ളിയാവുകയാണ്.

കേന്ദ്ര ഏജൻസികളുടെ അന്വേഷണം സർക്കാരിനെയും ഇടതുമുന്നണിയെയും ഇനി അങ്ങോട്ടുള്ള ദിവസങ്ങളിൽ തുടർച്ചയായി വേട്ടയാടുമെന്നാണ് വിലയിരുത്തൽ. പഞ്ചായത്ത്-നിയമസഭ തിരഞ്ഞെടുപ്പുകളിൽ എതിരാളികളുടെ പ്രചാരണായുധം ഇതുതന്നെയാകും. അന്വേഷണത്തിലും അതിന്റെ ഭാഗമായി പുറത്തുവരുന്ന വാർത്തകളിലും രാഷ്ട്രീയലക്ഷ്യമുണ്ടെന്ന് ആരോപിച്ചുമാത്രം ഇതിനെ മറികടക്കാൻ എൽ.ഡി.എഫിന് എളുപ്പമാകില്ല. യു.ഡി.എഫ്. നേതാക്കൾക്കെതിരേയുള്ള കേസുകളിലും സർക്കാർ അന്വേഷണം കടുപ്പിക്കുന്നതോടെ കേസുകളുടെ ഏറ്റുമുട്ടലിലേക്ക് മുന്നണിരാഷ്ട്രീയം മാറുകയാണ്. ഇതിനുപുറമേയാണ് പഴയ സോളാർ കേസിലെ പ്രതി വീണ്ടും കോൺഗ്രസ് നേതാക്കൾക്കെതിരേ പരാതിയുമായി രംഗത്തെത്തുന്നത്.

എം.എൽ.എ.മാരായ കെ.എം. ഷാജി, എം.സി. ഖമറുദ്ദീൻ, പി.ടി. തോമസ് എന്നിവർക്കെതിരേയുള്ള കേസുകളാണ് സർക്കാരിന്റെയും ഇടതുമുന്നണിയുടെയും പിടിവള്ളി. ഭൂമിയിടപാടിലെ കള്ളപ്പണ ആരോപണത്തിൽ പി.ടി. തോമസ് എം.എൽ.എ.യ്ക്കെതിരേ വിജിലൻസും അന്വേഷണം തുടങ്ങാനൊരുങ്ങുകയാണ്.

സോളാർ കേസിലെ പ്രതിക്കെതിരേ മുല്ലപ്പള്ളി രാമചന്ദ്രൻ നടത്തിയ പരാമർശം സ്ത്രീവിരുദ്ധമായി മാറിയതോടെ അവിടെയും കേസിന് വഴിയൊരുങ്ങി.

മുല്ലപ്പള്ളിയുടെ പരാമർശം വിവാദമായ ഘട്ടത്തിൽതന്നെ അദ്ദേഹത്തിനെതിരേ വനിതാ കമ്മിഷൻ രംഗത്തെത്തിയിരുന്നു. ഇതിനുപിന്നാലെ, സേളാർ പ്രതിതന്നെ കമ്മിഷനുമുമ്പിൽ പരാതിയുമായെത്തി. ഇതോടെ അവിടെയും കേസിന് വഴിയൊരുങ്ങി. ഇതേ പരാതിക്കാരി കെ.പി.സി.സി. ജനറൽ സെക്രട്ടറിയായ കെ.പി. അനിൽകുമാറിനെതിരേ ലൈംഗീകാതിക്രമത്തിന് മറ്റൊരു പരാതി പോലീസിനും നൽകിയിട്ടുണ്ട്. ഇതിൽ ഇതിനകംതന്നെ മൊഴിയെടുത്തുകഴിഞ്ഞു.

കേസും അന്വേഷണവും യു.ഡി.എഫിനെതിരേ രാഷ്ട്രീയ ആയുധമായി സർക്കാർ ഉപയോഗിക്കുമെന്ന്‌ തിരിച്ചറിഞ്ഞതോടെ ഡി.ജി.പി.ക്കുനേരെ വിരൽചൂണ്ടി പ്രതിപക്ഷനേതാവ് രംഗത്തെത്തി. ലോക്‌നാഥ് ബെഹ്‌റയുടെ ഇടപാടുകളെല്ലാം യു.ഡി.എഫ്. അധികാരത്തിലെത്തിയാൽ കമ്മിഷനെ നിയോഗിച്ച് അന്വേഷിപ്പിക്കുമെന്നായിരുന്നു ചെന്നിത്തലയുടെ പ്രഖ്യാപനം. പോലീസ് മോഡണൈസേഷൻ ഫണ്ട് വിനിയോഗത്തിൽ വൻക്രമക്കേട് നടന്നിട്ടുണ്ടെന്നും ഇതിൽ ഡി.ജി.പി.ക്ക് പങ്കുണ്ടെന്നും നേരത്തേ സി.എ.ജി. കണ്ടെത്തിയിരുന്നു. ഇതൊക്ക ഭരണമാറ്റത്തോടെ തിരിച്ചടിക്കുമെന്ന മുന്നറിയിപ്പാണ് ചെന്നിത്തല നൽകിയത്. സർക്കാരിന്റെ രാഷ്ട്രീയലക്ഷ്യത്തിന് പോലീസിനെ ഉപയോഗിക്കാതിരിക്കാനുള്ള ‘മനശാസ്ത്രപരമായ നീക്ക’മാണ് ഡി.ജി.പി.യെ മുൾമുനയിൽനിർത്തുന്നതിലൂടെ ചെന്നിത്തല നടത്തിയത്.

