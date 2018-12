കൊച്ചി: സ്കൂൾ നിശ്ചയിച്ച യൂണിഫോമിനൊപ്പം തട്ടവും മുഴുക്കൈ ഷർട്ടും ധരിക്കാൻ അനുവദിക്കണമെന്ന് സ്കൂൾ മാനേജ്മെന്റിനോട് ഉത്തരവിടാനാവില്ലെന്ന് ഹൈക്കോടതി. തിരുവനന്തപുരം തിരുവല്ലം ക്രൈസ്റ്റ്നഗർ സീനിയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂളിലെ രണ്ടുവിദ്യാർഥിനികൾ നൽകിയ ഹർജി തള്ളിക്കൊണ്ടാണിത്. മതവിശ്വാസം പാലിക്കാനുള്ള വിദ്യാർഥിയുടെ അവകാശത്തെക്കാൾ മുൻഗണന സ്കൂൾ നടത്തിപ്പിനുള്ള മാനേജ്മെന്റിന്റെ അവകാശത്തിനാണെന്ന് ജസ്റ്റിസ് എ. മുഹമ്മദ് മുഷ്താഖ് വ്യക്തമാക്കി.

മതപരമായ കാര്യങ്ങൾ ആപേക്ഷിക അവകാശത്തിന്റെ ഗണത്തിലാണ് വരുന്നതെന്ന് കോടതി ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനനടത്തിപ്പിന് മാനേജ്മെന്റിനും തുല്യ അവകാശമുണ്ട്. പൊതുതാത്പര്യം മുൻനിർത്തിയാണ് ഇവിടെ സ്കൂളിന്റെ അവകാശത്തിന് മുൻഗണന നൽകുന്നത്.

ഹർജിക്കാർക്ക് തട്ടവും മുഴുക്കൈ ഷർട്ടും ധരിക്കാൻ അനുമതി നൽകാനാവുമോ എന്ന് തീരുമാനിക്കേണ്ടത് സ്കൂളധികൃതരാണ്. സ്കൂൾ നിർദേശിക്കുന്ന വസ്ത്രരീതി പാലിക്കാമെങ്കിൽ വിദ്യാർഥികൾക്ക് അവിടെ തുടരാൻ തടസ്സമില്ല. മറിച്ച് സ്കൂൾ മാറണമെങ്കിൽ സ്കൂളധികൃതർ പ്രതികൂലപരാമർശമില്ലാതെ ഹർജിക്കാർക്ക് ടി.സി. നൽകണമെന്നും കോടതി നിർദേശിച്ചു.

