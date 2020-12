തിരുവനന്തപുരം: ഭൂരിപക്ഷമുള്ള സർക്കാർ നിയമസഭാസമ്മേളനം വിളിച്ചുചേർക്കാൻ ആവശ്യപ്പെട്ടാൽ അത് ഗവർണർ അംഗീകരിക്കലാണ് പാർലമെന്ററി രീതിയെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ. എന്തിനാണ് സഭ സമ്മേളിക്കുന്നതെന്ന് ചോദിക്കേണ്ടതില്ല. ഇത്‌ പാർലമെന്ററി രീതിയിൽ ഇല്ലാത്തതാണെന്നും മുഖ്യമന്ത്രി പറഞ്ഞു. കർഷകസമരത്തെക്കുറിച്ച് ചർച്ചചെയ്യാൻ പ്രത്യേക നിയമസഭാസമ്മേളനം വിളിക്കണമെന്ന നിലപാടിൽ സർക്കാർ ഉറച്ചുനിൽക്കുകയാണ്. ഇതിനായി ഡിസംബർ 31-ന് സഭ വിളിച്ചുചേർക്കാൻ ഗവർണറോട് മന്ത്രിസഭായോഗം ശുപാർശ ചെയ്തു.

ഗവർണർ രാഷ്ട്രീയം കളിക്കുകയാണോയെന്ന ചോദ്യത്തിന് മുഖ്യമന്ത്രി ഉത്തരം നൽകിയില്ല. ഗവർണറിൽ അർപ്പിതമായ ഉത്തരവാദിത്വം അനുസരിച്ച് അദ്ദേഹം പ്രവർത്തിക്കുന്നതിൽ എതിർപ്പില്ലെന്ന്‌ മുഖ്യമന്ത്രി പറഞ്ഞു. സഭാസമ്മേളനം വിളിക്കുന്നത് വിവേചന ബുദ്ധി ഉപയോഗിച്ചെടുക്കേണ്ട തീരുമാനമല്ല. മന്ത്രിസഭ ശുപാർശചെയ്താൽ അത് അംഗീകരിക്കുകയാണ് ചെയ്യേണ്ടത്. അതുണ്ടാകുമെന്നാണ് സർക്കാർ കരുതുന്നത് -മുഖ്യമന്ത്രി പറഞ്ഞു.

സർക്കാരിന് ഇക്കാര്യത്തിൽ ഒരുവീഴ്ചയും സംഭവിച്ചിട്ടില്ല. സഭയിൽ എന്ത് ചർച്ച ചെയ്യണമെന്നത് സഭയുടെ അവകാശത്തിൽപ്പെട്ടതാണ്. ഗവർണറുടെ നടപടി പാർലമെന്ററി രീതിക്ക് നിരക്കുന്നതല്ലെന്ന് അദ്ദേഹത്തെ ബോധ്യപ്പെടുത്താനാണ് ശ്രമിച്ചതെന്നും മുഖ്യമന്ത്രി പറഞ്ഞു.

ജനുവരി എട്ടിന് ബജറ്റ് സമ്മേളനം ചേരാൻ നിശ്ചയിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇതിന് സാങ്കേതികമായി ഇനി വീണ്ടും മന്ത്രിസഭ ഗവർണർക്ക് ശുപാർശ നൽകണം. സാധാരണ സമ്മേളനത്തിന് 15 ദിവസത്തെ നോട്ടീസ് നൽകണമെന്നാണ് മുഖ്യമന്ത്രിക്ക് അയച്ച കത്തിലടക്കം ഗവർണർ ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയത്. 31-ന് പ്രത്യേക സഭാസമ്മേളനം കഴിഞ്ഞ് ജനുവരി എട്ടിന് ബജറ്റ് സമ്മേളനം ചേരണമെങ്കിൽ 15 ദിവസത്തെ നോട്ടീസ് നൽകാനാവില്ല. ഇക്കാര്യം ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയപ്പോൾ നിയമസഭ ചേരാൻ സാങ്കേതികപ്രശ്നങ്ങളുണ്ടെങ്കിൽ അത് പരിഹരിക്കുമെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി പറഞ്ഞു.

താൻ ഒപ്പിടാൻ വൈകിപ്പിച്ച നിയമങ്ങൾ സർക്കാരിന് പിൻവലിക്കേണ്ടിവന്നിട്ടുണ്ടെന്ന ഗവർണറുടെ വിമർശനത്തിനും മുഖ്യമന്ത്രി വിശദീകരണം നൽകി. തദ്ദേശ വാർഡുകളുടെ പുനർനിർണയം സംബന്ധിച്ചുള്ള നിയമഭേദഗതിയിൽനിന്ന് സർക്കാരിന് പിന്നാക്കം പോകേണ്ടിവന്നത് അന്തരീക്ഷം മാറിപ്പോയതുകൊണ്ടാണ്. അല്ലാതെ അദ്ദേഹം പറയുന്നതുപോലെ നിലപാട് മാറിയതുകൊണ്ടല്ല. വാർഡ് വിഭജനം വേണമെന്ന നിലപാട് തന്നെയായിരുന്നു സർക്കാരിന്. പക്ഷേ, അതുണ്ടായാൽ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് നീണ്ടുപോകും. അതിനോട് സർക്കാരിന് യോജിപ്പില്ലാത്തതുകൊണ്ടാണ് നിയമം പിൻവലിച്ചതെന്നും മുഖ്യമന്ത്രി പറഞ്ഞു.

