തൃശ്ശൂർ‍: സ്ഥാനാർഥിനിർണയത്തിൽ സി.പി.ഐ.യുടെ ഏക എം.പി.യായ സി.എൻ. ജയദേവന് അതൃപ്തി. എം.എൽ.എ.മാരെ സ്ഥാനാർഥികളാക്കിയതിൽ വിയോജിക്കുന്നതായും പട്ടികയിൽ വനിതാപ്രാതിനിധ്യം വേണമെന്നാണ് വ്യക്തിപരമായ അഭിപ്രായമെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. സാധ്യതാപട്ടിക തയ്യാറാക്കാൻ കൂടിയ തൃശ്ശൂരിലെ യോഗത്തിൽ മന്ത്രി വി.എസ്. സുനിൽകുമാറിന്റെ പേര് ഉയർന്നപ്പോൾ ഈ അഭിപ്രായം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

സ്ഥാനാർഥിത്വം ഒഴിവാക്കിയതിനെക്കുറിച്ച്

രാജ്യത്ത് പാർട്ടിയുടെ ഏക എം.പി.യാണ് ഞാൻ. നിലവിലെ എം.പി.യെ ഒഴിവാക്കുമ്പോൾ ഉയർന്നുവരാവുന്ന ചോദ്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് നേതൃത്വം ആലോചിക്കേണ്ടതായിരുന്നു. എം.പി.യെന്ന നിലയിൽ മികച്ചപ്രവർത്തനം നടത്താനായിട്ടുണ്ട്. പാർട്ടിയിലും മറിച്ചൊരു അഭിപ്രായമില്ല. മോശമാണെന്ന് ആരും പറഞ്ഞിട്ടില്ല. അഞ്ചുവർഷത്തെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ വിലയിരുത്തിയാണ് വീണ്ടും മത്സരിക്കുന്നതിന് ജില്ലാകൗൺസിൽ തീരുമാനിച്ചത്. സംസ്ഥാന എക്സിക്യുട്ടീവിലുണ്ടായ പൊതു അഭിപ്രായത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് മാറിനിൽക്കാൻ തീരുമാനിച്ചത്. മാറിക്കൊടുത്തത് സന്തോഷത്തോടെയാണ്.

രാജാജി മാത്യു തോമസിന്റെ സ്ഥാനാർഥിത്വത്തെ എങ്ങനെ കാണുന്നു

തൃശ്ശൂരിൽ ജയസാധ്യതയുള്ള സ്ഥാനാർഥിയാണ് രാജാജി മാത്യു തോമസ്. ഞാൻ മാറിനിൽക്കണമെന്ന അഭിപ്രായം വന്നപ്പോൾ മുന്നോട്ടുവെച്ച നിർദേശം രാജാജിയെ സ്ഥാനാർഥിയാക്കണമെന്നായിരുന്നു. എം.പി.യായി ഡൽഹിയിലെത്തി നല്ല പ്രവർത്തനം കാഴ്ചവെക്കാൻ അദ്ദേഹത്തിനുകഴിയും.

കെ.പി. രാജേന്ദ്രനെ ഒഴിവാക്കിയതിൽ പങ്കുണ്ടോ?

രാജേന്ദ്രന്റെ സ്ഥാനാർഥിത്വവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഒരുഘട്ടത്തിലും അഭിപ്രായം പറഞ്ഞിട്ടില്ല. അത്തരത്തിൽ ഒരു ചർച്ചയും ഉണ്ടായിട്ടില്ല. രാജേന്ദ്രനുമായി ബന്ധപ്പെടുത്തിയുണ്ടായ വാട്ട്സാപ് വിവാദം സ്ഥാനാർഥിത്വം ഒഴിവാക്കുന്നതിന്‌ കാരണവുമല്ല. പ്രളയത്തിന്റെ നാളുകളിലാണ് എം.പി.യെ മണ്ഡലത്തിൽ കാണാനില്ലെന്നൊരു സന്ദേശം വാട്ട്‌സാപ്പിൽ പ്രചരിച്ചത്. രാജേന്ദ്രന്റെ ഭാര്യയുടെ ബന്ധുവാണിത് ഫോർവേഡ് ചെയ്തതെന്ന് മനസ്സിലായതോടെ അദ്ദേഹം ക്ഷമപറഞ്ഞു. അക്കാര്യം ഞാൻ ഗൗരവമായെടുത്തില്ലെങ്കിലും വീട്ടുകാരിലും അടുപ്പക്കാരിലും അത് വലിയ വേദനയുണ്ടാക്കി. രാജേന്ദ്രനും ഞാനും ബന്ധുക്കളായതിനാൽ കുടുംബഗ്രൂപ്പിലെ പലർക്കും മെസേജ് ഫോർവേഡ്ചെയ്തു കിട്ടി. ഇത് സ്ഥാനാർഥിയാക്കുന്നതിന് തടസ്സമായെന്നു കരുതുന്നില്ല.

സി.പി.എമ്മിന്റെ എതിർപ്പ്?

എന്നെ ഒഴിവാക്കിയതിൽ സി.പി.എമ്മിന് ഒരു പങ്കുമില്ല. സി.പി.എമ്മുമായി ഒരു ഭിന്നാഭിപ്രായവുമില്ല. തൃശ്ശൂർ കോർപ്പറേഷനിലും ഗുരുവായൂർ നഗരസഭയിലും വികസന പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ ഒഴിവാക്കാൻ ചിലർ ശ്രമിച്ചു. അത് തികച്ചും വ്യക്തിതാത്പര്യമായിരുന്നു. സി.പി.എമ്മിന് പങ്കില്ല.

സംസ്ഥാനകൗൺസിൽ തീരുമാനത്തിൽ മാറ്റംവരുമോ?

സ്ഥാനാർഥിപ്പട്ടികയിൽ മാറ്റം പ്രതീക്ഷിക്കുന്നില്ല. സംസ്ഥാന നിർവാഹകസമിതിയും കൗൺസിലും എടുത്ത തീരുമാനങ്ങൾ ദേശീയ എക്സിക്യുട്ടീവും ദേശീയകൗൺസിലും അംഗീകരിക്കുകയെന്നതാണ് നടപടിക്രമം. ഈ തീരുമാനമെടുത്തവരൊക്കെയാണ് അവിടെയുമുണ്ടാകുക.

content highlights: c n jayadevan expresses unhappiness over exclusion from cpi candidate list