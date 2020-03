തിരുവനന്തപുരം: സംസ്ഥാനത്തെ ഉപതിരഞ്ഞെടുപ്പ് നീണ്ടേക്കുമെന്ന് സൂചന. മുഖ്യ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് ഓഫീസർ ടീക്കാ റാം മീണയും മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയനും തിരഞ്ഞെടുപ്പ് സംബന്ധിച്ച മാധ്യമപ്രവർത്തകരുടെ ചോദ്യങ്ങൾക്ക് കഴിഞ്ഞദിവസങ്ങളിൽ നൽകിയ മറുപടി അതാണ് സൂചിപ്പിക്കുന്നത്.

ഉപതിരഞ്ഞെടുപ്പ് സംബന്ധിച്ച് കേന്ദ്ര തിരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മിഷൻ സംസ്ഥാന തിരഞ്ഞെടുപ്പ് ഓഫീസറോട് അഭിപ്രായം ചോദിക്കാറുണ്ട്. ആ ഘട്ടത്തിൽ സംസ്ഥാന സർക്കാരിന്റെ നിലപാടുകൂടി അറിഞ്ഞശേഷം അഭിപ്രായം അറിയിക്കുമെന്നാണ് മീണ പറഞ്ഞത്. മേയ്‌വരെ സമയമുണ്ടല്ലോയെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

ഇപ്പോൾ സർക്കാരിന്റെ മുന്നിലുള്ളത് കൊറോണ പ്രതിരോധ പ്രവർത്തനങ്ങളാണെന്നായിരുന്നു തിരഞ്ഞെടുപ്പ് സംബന്ധിച്ച ചോദ്യങ്ങൾക്ക് മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ മറുപടി. കുട്ടനാട്, ചവറ എന്നീ മണ്ഡലങ്ങളിലാണ് ഉപതിരഞ്ഞെടുപ്പ് നടക്കാനുള്ളത്.

