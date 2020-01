കല്പറ്റ: സ്വകാര്യബസിൽനിന്ന്‌ കണ്ടക്ടർ തള്ളിയിട്ട മധ്യവയസ്കന്റെ കാലുകളിലൂടെ ചക്രം കയറിയിറങ്ങി. മീനങ്ങാടി കാര്യമ്പാടി സ്വദേശി മോർക്കാലയിൽ എം.എം. ജോസഫി(54)നാണ് ബസിന്റെ പിൻചക്രം കയറി ഇരുകാലിനും ഗുരുതരപരിക്കേറ്റത്. സുൽത്താൻബത്തേരി-കല്പറ്റ റൂട്ടിൽ സർവീസ് നടത്തുന്ന പരശുറാം ബസിൽനിന്ന്‌ കണ്ടക്ടർ ജോസഫിനെ തള്ളിയിടുകയായിരുന്നെന്ന് ഒപ്പമുണ്ടായിരുന്ന മകൾ നീതു എം. ജോസഫ് (23) പറഞ്ഞു. നീതുവിനും ബസിൽനിന്ന് വീണ് കൈയ്ക്ക് പരിക്കേറ്റിട്ടുണ്ട്.

മീനങ്ങാടി അമ്പത്തിനാലിൽ ജോസഫും നീതുവും ബസിൽനിന്നിറങ്ങുന്നതിനിടയിൽ, വിദ്യാർഥികളെ ബസിൽ കയറ്റാതിരിക്കാൻ ഡ്രൈവർ ബസ് മുമ്പോട്ടെടുത്തപ്പോഴാണ് അപകടം. ബസിൽനിന്ന്‌ ഇറങ്ങുകയായിരുന്ന നീതു പുറത്തേക്ക് തെറിച്ചുവീഴുകയായിരുന്നു. ഇത് ചോദിക്കാനായി മുൻഭാഗത്തെ വാതിലിലൂടെ ബസിലേക്ക് കയറിയ ജോസഫിനെ കണ്ടക്ടർ പുറത്തേക്ക് തള്ളിയിടുകയായിരുന്നെന്ന് നീതു പറഞ്ഞു.

