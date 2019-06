തൃശ്ശൂർ: കേരള സർക്കിളിലെ 33 ഉപഭോക്തൃ സേവന കേന്ദ്രങ്ങൾ വ്യാഴാഴ്ച മുതൽ പൂട്ടാൻ തീരുമാനിച്ചു. സാമ്പത്തിക പ്രതിസന്ധിയാണ് കാരണം. ഇവ തുടർന്നുകൊണ്ടുപോയാൽ കമ്പനിക്ക്‌ പ്രതിമാസനഷ്ടം ഉണ്ടാവുമെന്നും മാനേജ്‌മെന്റ് വിലയിരുത്തുന്നു. ഗ്രാമ പ്രദേശങ്ങളിലുള്ള കേന്ദ്രങ്ങളാണ് നിർത്തുന്നത്.

കേരള സർക്കിളിൽനിന്ന് ഇക്കൊല്ലം 411 ജീവനക്കാർ വിരമിക്കുന്നുണ്ട്. ഇവർക്കു പകരം നിയമനത്തിനുള്ള സാധ്യതയില്ല.

ഫോൺ ബിൽ അടയ്ക്കൽ, മൊബൈൽ റീച്ചാർജ്‌, സിം കാർഡ് വിതരണം, ലാൻഡ് ഫോൺ ബുക്കിങ് തുടങ്ങിയവയാണ് ഉപഭോക്തൃസേവന കേന്ദ്രങ്ങൾ വഴി നടന്നിരുന്നത്. കേരളത്തിൽ ആകെ 417 കേന്ദ്രങ്ങളാണുള്ളത്. മൂന്ന് വിഭാഗങ്ങളായാണ് ഇവ തിരിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഒന്നാം വിഭാഗത്തിൽ 19 എണ്ണമാണുള്ളത്. നഗരങ്ങളിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഇവ നല്ല ലാഭത്തിലുള്ളവയാണ്. രണ്ടാം വിഭാഗത്തിൽ പെട്ടവ താലൂക്ക് ആസ്ഥാനങ്ങളിലാണ്. 68 എണ്ണമാണുള്ളത്. ഇവയും നഷ്ടത്തിലല്ല. എന്നാൽ മൂന്നാം വിഭാഗത്തിലുള്ള 330 എണ്ണത്തിൽ മിക്കതും നഷ്ടത്തിലാണെന്നാണ് അധികൃതർ പറയുന്നത്. ആദ്യഘട്ടത്തിൽ ഇതിന്റെ 10 ശതമാനമാണ് പൂട്ടുന്നത്.

ഭാവിയിൽ കൂടുതൽ കേന്ദ്രങ്ങൾ പൂട്ടുമെന്നാണ് സൂചന.

മറ്റു സംസ്ഥാനങ്ങളിലും ലാഭത്തിലല്ലാത്ത ഉപഭോക്തൃ സേവന കേന്ദ്രങ്ങൾ പൂട്ടിത്തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്.

