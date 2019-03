തിരുവനന്തപുരം: ശബരിമല സമരത്തിൽ മുന്നിൽനിന്ന ബി.ജെ.പി. സംസ്ഥാന ജനറൽ സെക്രട്ടറി കെ. സുരേന്ദ്രന് മത്സരത്തിന് മണ്ഡലം കണ്ടെത്തുന്നതിൽ അനിശ്ചിതത്വം. ബി.ഡി.ജെ.എസിലെ തുഷാർ വെള്ളാപ്പള്ളിക്കായി തൃശ്ശൂർ മണ്ഡലം ഒഴിയേണ്ടിവന്നാൽ സുരേന്ദ്രന് സുരക്ഷിതസ്ഥലം കണ്ടെത്തുന്നതാണ് ബി.ജെ.പി.യുടെ പുതിയ തലവേദന. സുരേന്ദ്രൻ മത്സരിക്കാൻ താത്പര്യപ്പെടുന്നത് തൃശ്ശൂരും അതുകഴിഞ്ഞാൽ പത്തനംതിട്ടയുമാണ്.

നിലവിൽ സാധ്യതാ പട്ടികയിൽ തൃശ്ശൂരിൽമാത്രമാണ് ഒന്നാമതായി സുരേന്ദ്രന്റെ പേരുള്ളത്. പത്തനംതിട്ടയിൽ സംസ്ഥാന പ്രസിഡന്റ് പി.എസ്. ശ്രീധരൻപിള്ളയാണ് ആദ്യ പേരുകാരൻ. രണ്ടാമത് ജനറൽ സെക്രട്ടറി എം.ടി. രമേശും മൂന്നാമത് സുരേന്ദ്രനും. തിരുവനന്തപുരത്ത് ഒന്നാമതായി കുമ്മനം രാജശേഖരനും രണ്ടാമത് ശ്രീധരൻപിള്ളയുമാണ്. ആറ്റിങ്ങലിൽ പി.കെ. കൃഷ്ണദാസ്, സുരേന്ദ്രൻ, ജെ.ആർ. പദ്മകുമാർ എന്നിവരടങ്ങുന്നതാണ് പട്ടിക.

ശബരിമല സമരം നയിച്ച് ദീർഘനാൾ ജയിലിലായ സുരേന്ദ്രനെ പ്രധാനസീറ്റിൽ പരിഗണിക്കാത്തതിൽ ഒരുവിഭാഗത്തിന് അതൃപ്തിയുണ്ട്. ശ്രീധരൻപിള്ള പത്തനംതിട്ടയിൽ മത്സരത്തിനു തയ്യാറായാൽ എം.ടി. രമേശിന് പിന്മാറേണ്ടി വരും. പത്തനംതിട്ട ഒഴികെ മറ്റൊരിടത്തും മത്സരിക്കാൻ തയ്യാറല്ലെന്ന് രമേശ് നേരത്തേ വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. സംസ്ഥാന പ്രസിഡന്റ് സ്ഥാനത്തേക്ക് പരിഗണിക്കപ്പെട്ട രണ്ട്‌ ജനറൽ സെക്രട്ടറിമാർക്ക് സീറ്റ് നൽകാതിരുന്നാൽ പാർട്ടിയിൽ ഉണ്ടാകാവുന്ന പൊട്ടിത്തെറി ചെറുതായിരിക്കില്ല.

സംസ്ഥാന നേതാക്കളെ ശനിയാഴ്ച ന്യൂഡൽഹിയിലേക്ക് വിളിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. പട്ടികയിൽ വെട്ടലും തിരുത്തലും വരുത്തി ദേശീയ നേതൃത്വം എല്ലാറ്റിലും തീരുമാനമുണ്ടാക്കുന്നത് കാത്തിരിക്കുകയാണ് നേതാക്കൾ.

പട്ടികയിൽ പേരുള്ളവർ

കൊല്ലം-സി.വി. ആനന്ദബോസ്, ശ്യാംകുമാർ. മാവേലിക്കര-പി. സുധീർ, നീലകണ്ഠൻ. ആലപ്പുഴ-ബി. ഗോപാലകൃഷ്ണൻ, വെള്ളിയാംകുളം പരമേശ്വരൻ. ചാലക്കുടി-എ.എൻ. രാധാകൃഷ്ണൻ, അനൂപ് ആന്റണി ജോസഫ്. പാലക്കാട്- ശോഭാ സുരേന്ദ്രൻ, കൃഷ്ണകുമാർ. പൊന്നാനി- വി.ടി. രമ, ജിനചന്ദ്രൻ. കോഴിക്കോട്-ശ്രീധരൻപിള്ള, എം.ടി. രമേശ്, സുരേന്ദ്രൻ. കണ്ണൂർ-സി.കെ. പദ്മനാഭൻ, പി.കെ. കൃഷ്ണദാസ്. വടകര-വി.കെ. സജീവൻ. കാസർകോട്-പ്രകാശ്ബാബു, ശ്രീകാന്ത്.

