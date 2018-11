തിരുവനന്തപുരം: ശബരിമലയിൽ ആർ.എസ്.എസും ബി.ജെ.പി.യും നടത്തുന്നത് ‘സൈക്കോളജിക്കൽ വാർ’ ആണെന്ന് ദേവസ്വം മന്ത്രി കടകംപള്ളി സുരേന്ദ്രൻ. പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥരെയടക്കം ജാതിപറഞ്ഞ് മാനസികമായി തകർക്കുക, ഉന്നതനേതാക്കളെ കൊണ്ടുവന്ന് വിരട്ടുക തുടങ്ങിയവയാണ് സൈക്കോളജിക്കൽ വാർ അല്ലെങ്കിൽ ‘സി’ പ്ലാൻ. മറ്റെല്ലാ തന്ത്രങ്ങളും പരാജയപ്പെട്ടപ്പോഴാണിത്. ഇതിനെ നേരിട്ട് ഉദ്യോഗസ്ഥരെ സംരക്ഷിക്കുമെന്നും മന്ത്രി പത്രസമ്മേളനത്തിൽ പറഞ്ഞു.

കേന്ദ്രമന്ത്രി പൊൻ രാധാകൃഷ്ണനെ ശബരിമലയിൽ എത്തിച്ചാണ് സൈക്കോളജിക്കൽ വാറിന് തുടക്കമിട്ടത്. ശബരിമലയിലെ അന്തരീക്ഷം നന്നായാൽ നിരോധനാജ്ഞ പിൻവലിക്കുമെന്നും മന്ത്രി അറിയിച്ചു.

മുഖ്യമന്ത്രിയെ ചവിട്ടിക്കൂട്ടി കടലിലിടുമെന്നുപറഞ്ഞ വിവരദോഷിയായ ബി.ജെ.പി. നേതാവ് എ.എൻ. രാധാകൃഷ്ണനും ആർ.എസ്.എസ്. നേതാക്കളുമാണ് കേന്ദ്രമന്ത്രി പൊൻ രാധാകൃഷ്ണനെ അപമാനിച്ചത്. എസ്.പി. യതീഷ്ചന്ദ്ര കേന്ദ്രമന്ത്രിയോട് വിനയത്തോടെയാണ് പെരുമാറിയത്. ശബരിമലയിൽ മുൻ ജഡ്ജിമാരടക്കം മൂന്നംഗ നിരീക്ഷണസമിതിയെ ഹൈക്കോടതി നിയോഗിച്ചത് സ്വാഗതംചെയ്യുന്നു.

അയ്യപ്പനോട് കളിച്ചാൽ വിവരമറിയും

അയ്യപ്പനോട് കളിച്ചാൽ വിവരമറിയുമെന്ന് മന്ത്രി കടകംപള്ളി. കളിച്ച ഓരോരുത്തരും വിവരം അറിഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കയാണ്. സുപ്രീംകോടതിയുടെ വിധി അനുകൂലമാക്കാൻ മുൻ ദേവസ്വം പ്രസിഡന്റ് പ്രയാർ ഗോപാലകൃഷ്ണൻ ക്ഷേത്രങ്ങളിൽ സ്പെഷ്യൽ പൂജനടത്തി. ജഡ്ജിയമ്മാവൻകോവിലിലും പൂജയുണ്ടായിരുന്നു. മുപ്പത്തിമുക്കോടി ദൈവങ്ങൾക്കുമുന്നിൽ പൂജ നടത്തിയിട്ടും വിധി ഇങ്ങനെയായി. അയ്യപ്പന്റെ ശക്തികാണാതെ കളിക്കാൻ പോകരുത്. അയ്യപ്പനെ സാധാരണ ദൈവമായി കണക്കാക്കുകയുമരുത്. എന്നാൽ, അയ്യപ്പനിൽ വിശ്വാസമുണ്ടോയെന്ന ചോദ്യത്തിന് മന്ത്രി വ്യക്തമായ ഉത്തരം പറഞ്ഞില്ല.

ശബരിമല തന്ത്രി നല്ലരീതിയിലാണ് പെരുമാറിയത്. തന്ത്രി സമരംചെയ്തതായി കണ്ടില്ല. സമരത്തിനിറങ്ങിയർക്കെതിരേ നടപടി വേണ്ടിവരും -മന്ത്രി പറഞ്ഞു.

പ്രതിപക്ഷ ആരോപണം തള്ളി

ശബരിമലയിൽ തീർഥാടകർക്ക് അടിസ്ഥാനസൗകര്യം ഒരുക്കിയില്ലെന്ന പ്രതിപക്ഷ ആരോപണം മന്ത്രി തള്ളി. 200 കോടിയുടെ നഷ്ടമാണ് പ്രളയത്തിൽ പമ്പയ്ക്കുണ്ടായത്. വനഭൂമിയിലെ മണൽ മറ്റൊരു സ്ഥലത്തേക്ക് മാറ്റാൻ സാധിക്കില്ലെന്ന നിയമം മണ്ണുനീക്കത്തിന് തടസ്സമുണ്ടായി. അതിനാലാണ് സുപ്രീംകോടതിയെ സമീപിക്കുന്നതെന്നും മന്ത്രി കൂട്ടിച്ചേർത്തു.

