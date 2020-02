അഞ്ചാലുംമൂട് (കൊല്ലം) : 105-ാം വയസ്സിൽ നാലാംക്ലാസ് തുല്യതാപരീക്ഷ ജയിച്ച ഭാഗീരഥി അമ്മയ്ക്ക് മൻകീബാത്ത് പ്രഭാഷണത്തിൽ പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദിയുടെ അഭിനന്ദനം. ഭാഗീരഥി അമ്മയെപ്പോലുള്ളവർ നാടിന്റെ ശക്തിയാണെന്നും പ്രേരണാസ്രോതസ്സാണെന്നും എടുത്തുപറഞ്ഞുകൊണ്ടായിരുന്നു മോദിയുടെ പ്രഭാഷണം. തന്റെ ജന്മസുകൃതമെന്നാണ് ഭാഗീരഥി അമ്മ ഇതേപ്പറ്റി പ്രതികരിച്ചത്.

ശ്രോതാക്കൾക്കായി ഭാഗീരഥി അമ്മയെന്ന സാക്ഷരതാ മിഷന്റെ തുല്യതാപഠിതാവിനെ പരിചയപ്പെടുത്താനും പ്രധാനമന്ത്രി മറന്നില്ല. ഭാഗീരഥി അമ്മ കൊല്ലത്തുകാരിയാണ്. കുട്ടിക്കാലത്തുതന്നെ അമ്മയെ നഷ്ടപ്പെട്ടു. പത്തുവയസ്സിനുമുൻപ് സ്കൂൾ പഠനം ഉപേക്ഷിക്കേണ്ടിവന്നു. ചെറുപ്രായത്തിൽ ഭർത്താവിനെയും നഷ്ടമായി. എന്നാൽ, അവർ ഉത്സാഹം കൈവിട്ടില്ല. പത്താമത്തെ വയസ്സിൽ സ്കൂൾ വിദ്യാഭ്യാസം ഉപേക്ഷിക്കേണ്ടിവന്നു. ഇപ്പോൾ 105-ാം വയസ്സിൽ വീണ്ടും പഠിച്ചുതുടങ്ങി. നാലാംക്ലാസ് തുല്യതാ പരീക്ഷയെഴുതി 75 ശതമാനം മാർക്കോടെ വിജയിച്ചു. കണക്കിന് നൂറു ശതമാനം മാർക്കും നേടി. അവർ ഇനിയും പഠിക്കാനാഗ്രഹിക്കുന്നു എന്നിങ്ങനെ തുടർന്നു പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ വാക്കുകൾ. ഭാഗീരഥി അമ്മയുടെ ജീവിതത്തെ പരാമർശിച്ച്‌ പ്രതികൂല സന്ദർഭങ്ങളിൽ നമ്മുടെ ഉത്സാഹവും ഇച്ഛാശക്തിയും ഏത് പരിതസ്ഥിതിയെയും മാറ്റിമറിക്കാൻ പര്യാപ്തമാണെന്നും പ്രധാനമന്ത്രി കൂട്ടിച്ചേർത്തു.

പ്രഭാഷണം ടി.വി.യിലൂടെ ഭാഗീരഥി അമ്മ കണ്ടു. മനസ്സുനിറഞ്ഞതായി അവർ പറഞ്ഞു. കഴിഞ്ഞ സെപ്റ്റംബർ 26-നാണ് 105 വയസ്സ് തികഞ്ഞത്. പ്രാക്കുളം ഗോസ്തലക്കാവിനു സമീപം നന്ദധാമിൽ ഇളയ മകളായ തങ്കമണി എ.പിള്ളയ്ക്ക് ഒപ്പമാണ് താമസിക്കുന്നത്. ഏഴാംതരം തുല്യതാ പരീക്ഷയ്ക്ക് തയ്യാറെടുക്കുകയാണിപ്പോൾ ഈ മുത്തശ്ശി. ആറ്‌ മക്കളും പതിനാറ് ചെറുമക്കളും അവരുടെ മക്കളും ഉൾപ്പെട്ട വലിയ കുടുംബത്തിന്റെ നാഥയാണ് ഭാഗീരഥി അമ്മ. ഒരു മകൾ ജീവിച്ചിരിപ്പില്ല.

ഇതുവരെ ക്ഷേമ പെൻഷനുകളൊന്നും ലഭിച്ചിട്ടില്ലെന്ന വിഷമം ഭാഗീരഥി അമ്മയ്ക്കുണ്ട്. വർഷങ്ങളായി പെൻഷന് അപേക്ഷിച്ചിട്ടും പല കാരണങ്ങൾ പറഞ്ഞ് നിരസിക്കുകയായിരുന്നു. ഇപ്പോൾ ആധാർ കാർഡില്ല എന്ന കാരണത്താലാണ് പെൻഷൻ നിഷേധിച്ചിരിക്കുന്നത്.

Content Highlights: Bhageerathi Amma gets a special mention from the Prime Minister