ആലപ്പുഴ: സംസ്ഥാനത്ത് റേഷൻകടകൾ വഴി ബാങ്കിങ് സേവനം ആരംഭിക്കാൻ നടപടി തുടങ്ങി. ആദ്യഘട്ടത്തിൽ തിരുവനന്തപുരം, എറണാകുളം ജില്ലകളിൽ നടപ്പാക്കും. എസ്.ബി.ഐ., എച്ച്.ഡി.എഫ്.സി., കൊടാക് മഹീന്ദ്ര, ഫിനോ പേമെന്റ്‌സ് ബാങ്ക്, ബാങ്ക് ഓഫ് ബറോഡ എന്നിവയുമായി സഹകരിച്ചാകും സേവനങ്ങൾ. ഇവരുമായി ഉടൻ ധാരണയിലെത്തും.

ഇ-പോസ് മെഷീനുമായി ബന്ധപ്പെടുത്തി ആധാർ അധിഷ്ഠിതമായാകും സേവനം. ഫോൺ റീച്ചാർജിങ്ങിനും വിവിധ ബില്ലുകൾ അടയ്ക്കൽ തുടങ്ങിയ സൗകര്യവുമൊരുക്കും.

സേവനങ്ങൾ

പണം സ്വീകരിക്കൽ.

നിക്ഷേപിക്കൽ.

അക്കൗണ്ടിൽനിന്ന് മറ്റ് അക്കൗണ്ടുകളിലേക്കുള്ള കൈമാറ്റം.

വെല്ലുവിളി

*എത്രരൂപ കൈകാര്യം ചെയ്യാൻ കഴിയും

*കൂട്ടത്തോടെ ആളുകൾ പണം പിൻവലിക്കാനെത്തിയാൽ നൽകാനാകുമോ.

ഇന്ന് തിരുവനന്തപുരത്ത് യോഗം

റേഷൻ കടകൾ വഴി ബാങ്കിങ് സേവനം നടപ്പാക്കുന്നതിനെപ്പറ്റി വെള്ളിയാഴ്ച രാവിലെ 11-ന് തിരുവനന്തപുരം പബ്ലിക് ഓഫീസ് കോമ്പൗണ്ടിലുള്ള ലാൻഡ് റവന്യൂ ഹാളിൽ യോഗം ചേരും.

എറണാകുളം, തിരുവനന്തപുരം ജില്ലകളിലെ ജില്ലാ സപ്ലൈ ഓഫീസർമാർ, താലൂക്ക്-സിറ്റി റേഷനിങ് ഓഫീസർമാർ, റേഷൻ സംഘടനാ പ്രതിനിധികൾ എന്നിവർ പങ്കെടുക്കും.

