കൊട്ടാരക്കര : ഉദകക്രിയയും കഴിഞ്ഞ് ആറടി മണ്ണിലേക്ക് മറയുമ്പോഴും അനുജിത്തിന്റെ ഹൃദയം കൊച്ചിയിൽ സ്പന്ദിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു. ഇതുവരെ കണ്ടിട്ടില്ലാത്ത എട്ടുപേർക്ക് ജീവിതമേകി മരണത്തെ തോൽപ്പിച്ച് അവൻ വീട്ടുമുറ്റത്ത് ഉറങ്ങി. ഇരുമ്പനങ്ങാട്ടുകാരെ ഒരു മരണവും ഇത്രമേൽ വേദനിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടാകില്ല. ഒരിക്കൽക്കൂടി കാണണമെന്ന് നാടൊന്നടങ്കം ആഗ്രഹിച്ച ഒരു ചെറുപ്പക്കാരനും വേറെയുണ്ടാവില്ല

. 27-ാം വയസ്സിൽ ആരും ആവശ്യപ്പെടാതെ സർവസ്വവും ദാനംചെയ്ത അനുജിത്തിന് മനമിടറി അവർ യാത്രാമൊഴിയേകി.വിലാപങ്ങളോടെ അന്ത്യാഞ്ജലിയേകാൻ ഭാര്യ പ്രിൻസിയും മകൻ എഡ്വിനുമൊപ്പം ബന്ധുക്കളും സുഹൃത്തുക്കളും നാട്ടുകാരും മാത്രമല്ല, അനുജിത്തിലെ നന്മയെ കേട്ടറിഞ്ഞ മനുഷ്യസ്നേഹികളുമെത്തി.

ശരീരത്തിലെ എട്ട് അവയവങ്ങളും ദാനംചെയ്ത അനുജിത്തിന് അവർ ബാഷ്പാഞ്ജലിയേകി. തിരുവനന്തപുരം മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ പോസ്റ്റ്‌മോർട്ടത്തിനുശേഷം ബുധനാഴ്ച ഉച്ചയ്ക്ക്‌ രണ്ടേമുക്കാലോടെ കുളക്കടയിലെ വീട്ടിലാണ് മൃതദേഹം ആദ്യം എത്തിച്ചത്. മുന്നേകാലോടെ എഴുകോൺ ഇരുമ്പനങ്ങാട്ടുള്ള കുടുംബവീട്ടിലേക്ക്.

ഇരുമ്പനങ്ങാട്ട്‌ പൊതുദർശനത്തിനുവെച്ചപ്പോൾ സുഹൃത്തുക്കളും നാട്ടുകാരും അന്ത്യാഞ്ജലിയേകി. അനുജിത്തിന്റെ കർമക്ഷേത്രമായിരുന്ന എ.ഇ.പി. ലൈബ്രറിയിലെ സഹപ്രവർത്തകർ വിതുമ്പലോടെ യാത്രചൊല്ലി. തങ്ങളുടെ പ്രിയപ്പെട്ട ഫൈറ്റർക്ക് അഗ്നിരക്ഷാ സേനാംഗങ്ങൾ അന്ത്യാഭിവാദ്യങ്ങളേകി. മകൻ മൂന്നുവയസ്സുകാരൻ എഡ്വിനാണ് അന്ത്യകർമങ്ങൾ ചെയ്തത്.

