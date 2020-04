തൊടുപുഴ: വെസ്റ്റ് ക്രൊയ്ഡൊണിലെ നാല് ചുവരുകൾക്കുള്ളിൽ ഞങ്ങൾ മൂന്നുപേരുടെ ജീവിതം ഒതുങ്ങിയിട്ട് ഒരുമാസം പിന്നിടുന്നു. കൈയിലുണ്ടായിരുന്ന പണവും ഭക്ഷണസാധനങ്ങളും തീരാറായി.

ഇത് ഞങ്ങൾ മൂന്നുപേരുടെമാത്രം പ്രശ്നമല്ല. ബ്രിട്ടനിലെ ല്യൂട്ടണിലുള്ള ബെഡ്ഫൊഡ്ഷെർ സർവകലാശാലയിൽ പഠിക്കുന്ന മുന്നൂറോളം മലയാളിവിദ്യാർഥികളും ഇതേ അവസ്ഥയിലാണ്.

പ്രശ്നം ഗുരുതരം

മൂന്നുമാസംമുമ്പാണ് ഞാൻ തൊടുപുഴയിൽനിന്ന് സർവകലാശാലയിലേക്കെത്തുന്നത്. സഹപാഠികളും തൊടുപുഴ സ്വദേശികളുമായ വിശ്വനാഥിനും ജോർഡിക്കുമൊപ്പം വെസ്റ്റ് ക്രൊയ്ഡൊനിൽ വീടുമെടുത്തു. പഠനവും പാർട്ട് ടൈം ജോലിയുമായി മുന്നോട്ടുപോകവേയാണ് കൊറോണ സംഹാരതാണ്ഡവം തുടങ്ങുന്നത്. ഇപ്പോൾ ഒരുമാസമായി ലോക്ഡൗണാണ്. പ്രദേശത്ത് വ്യാപകമായി കോവിഡ് കേസുകൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെന്നാണ് ഞങ്ങളുടെ വീടിന്റെ ഉടമസ്ഥൻ അറിയിച്ചിട്ടുള്ളത്.

ലോക്‌ഡൗൺ പ്രഖ്യാപിച്ചെങ്കിലും പലരും അത് അനുസരിക്കുന്നില്ല. നിരത്തുകളിലെല്ലാം ജനങ്ങളുണ്ട്. അതിനാൽത്തന്നെ ഭക്ഷണസാധനങ്ങൾ വാങ്ങാൻപോലും പുറത്തിറങ്ങാൻ പേടിയാണ്. മാസ്കും ഗ്ലൗസുമിട്ട് രണ്ടുംകൽപ്പിച്ച്, കടകൾ തുറക്കുന്നസമയത്ത് പോയാലും വലിയ ക്യൂവാണ്. നമ്മുടെ ഊഴം എത്തുമ്പോഴേക്കും സാധനങ്ങൾ തീർന്നിരിക്കും.

സഹായം വേണം

പാർട്ട്ടൈം ജോലി ചെയ്താണ് ഞങ്ങൾ പഠിക്കാനും മറ്റുചെലവിനുമുള്ള പണം കണ്ടെത്തിയിരുന്നത്. ലോക്‌ഡൗണായതോടെ ജോലിയില്ല. അതാണ് വലിയ പ്രതിസന്ധി. കൈയിലുണ്ടായിരുന്ന പണവും തീർന്നു. നേരത്തേ വാങ്ങിവെച്ചിരുന്ന ഭക്ഷണസാധനങ്ങളും തീരാറായി. ഇങ്ങനെപോയാൽ പട്ടിണിയാകാൻ അധികം താമസം വേണ്ട.

വീട്ടിൽനിന്ന് അയച്ചുതരുന്ന പണമാണ് ഇപ്പോഴത്തെ ആശ്രയം. ബ്രിട്ടനിലെ മലയാളി സംഘടനകളോട് സഹായം അഭ്യർഥിച്ചിട്ടുണ്ട്. എത്രയും പെട്ടെന്ന് നാട്ടിലേക്ക് വരണമെന്നാണ് എല്ലാവരുടെയും ആഗ്രഹം. അത് പറ്റിയില്ലെങ്കിലും ഞങ്ങളുടെ ഭക്ഷണപ്രശ്നമെങ്കിലും പരിഹരിക്കണം.

