കൊച്ചി: ഉംപുൻ സൂപ്പർ ചുഴലിക്കാറ്റ് (സൂപ്പർ സൈക്ലോൺ) ശക്തിപ്പെട്ടത് കേവലം 12 മണിക്കൂറിൽ. ഒന്നാംവിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ട, താരതമ്യേന ശക്തികുറഞ്ഞ ‘സാധാരണ ചുഴലിക്കാറ്റിന്റെ’ ഗണത്തിലായിരുന്നു ഉംപുൻ ഇതുവരെ.

അതിൽനിന്ന് അതിതീവ്ര ചുഴലിക്കാറ്റ് എന്ന നാലാം വിഭാഗത്തിലേക്കാണ് ഇത്രകുറഞ്ഞ സമയത്തിൽ ഉംപുൻ എത്തിയത്. മണിക്കൂറിൽ നൂറു കിലോമീറ്റർ വേഗമാണ് കൂടിയത്. അടുത്ത പത്തു മണിക്കൂറിനുള്ളിൽ സൂപ്പർ ചുഴലിക്കാറ്റ് എന്ന അഞ്ചാംകാറ്റഗറിയിലേക്ക് കയറി.

ചുഴലിക്കാറ്റ്, അതിശക്തമായ ചുഴലിക്കാറ്റ്, തീവ്ര ചുഴലിക്കാറ്റ്, അതിതീവ്ര ചുഴലിക്കാറ്റ്, സൂപ്പർ ചുഴലിക്കാറ്റ് എന്നിവയാണ് അഞ്ചുഘട്ടങ്ങൾ. സാധാരണ അടുത്തഘട്ടത്തിലേക്ക് കടക്കുന്നത് 2-3 ദിവസങ്ങൾ കൊണ്ടാണെന്ന് കുസാറ്റ് അറ്റ്‌മോസ്ഫറിക് റഡാർ ഗവേഷണകേന്ദ്രത്തിലെ ശാസ്ത്രജ്ഞൻ ഡോ. എം.ജി. മനോജ് പറഞ്ഞു. ഇതാദ്യമായാണ് സാധാരണ ചുഴലിക്കാറ്റിൽനിന്ന് 24 മണിക്കൂറിനുള്ളിൽ സൂപ്പർ സൈക്ലോൺ ആയി മാറുന്നതെന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

മണിക്കൂറിൽ 220 കിലോമീറ്ററിൽ കൂടുതൽ വേഗംവരുന്ന ചുഴലിക്കാറ്റുകളെയാണ് സൂപ്പർ സൈക്ലോണെന്ന് വിളിക്കുന്നത്. കരയിൽ എത്തുമ്പോഴും ഇതേവേഗം തുടർന്നാലാണ് നാശനഷ്ടങ്ങൾ കൂടുക. കടലിൽ ചൂടുകൂടുന്നതാണ് ചുഴലിക്കാറ്റിന്റെ വേഗം നിർണയിക്കുന്നത്. കരയിലെത്തുമ്പോൾ കെട്ടിടങ്ങൾ, മലകൾ, പർവതങ്ങൾ എന്നിവയിൽ തട്ടുന്നതുമൂലം വേഗംകുറയും. എന്നാൽ, 1999-ലെ ഒഡിഷ സൂപ്പർ സൈക്ലോൺ കരയിലെത്തിയതിനുശേഷവും 24 മണിക്കൂറോളം ശക്തി കുറഞ്ഞിരുന്നില്ല. അതാണ് വലിയ നാശനഷ്ടങ്ങൾക്കിടയാക്കിയത്.

ഒഡിഷ സൂപ്പർ സൈക്ലോണിനുശേഷം ബംഗാൾ ഉൾക്കടലിൽ രൂപംകൊള്ളുന്ന ആദ്യ സൂപ്പർസൈക്ലോണാണിതെന്ന് കാലാവസ്ഥാ ഗവേഷകനായ രാജീവൻ എരിക്കുളം പറഞ്ഞു. ഈ നൂറ്റാണ്ടിലെ ആദ്യത്തെത്‌. അറബിക്കടലിൽ കഴിഞ്ഞവർഷവും സൂപ്പർ സൈക്ലോൺ ഉണ്ടായിരുന്നു, ക്യാർ. അതിന് മുമ്പുണ്ടായത് ‘ഗോനു’വാണ്, 2007-ൽ.

ഇന്ത്യയെ ബാധിച്ച സൂപ്പർ സൈക്ലോണുകൾ

1. ക്യാർ (255 കി.മീ./മണിക്കൂർ)-2019

2. ഗോനു (235 കി.മീ.)-2007

3. ഒഡിഷ (260 കി.മീ.)-1999

4. ബംഗ്ലാദേശ് (235 കി.മീ.)-1991

5. ആന്ധ്രപ്രദേശ് (235 കി.മീ.)-1990

6. ഗേ (230 കി.മീ.)-1987

7. ആന്ധ്രാപ്രദേശ് (250 കി.മീ.)-1977

8. രാമേശ്വരം (240 കി.മീ.)-1964

9. ബംഗ്ലാദേശ് (240 കി.മീ.)-1963

10. ഉംപുൻ (പ്രവചനം 265 കി.മീ.വരെ)-2020

Content Highlight: Amphan now a 'super cyclone; strengthened in just 12 hours