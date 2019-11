കൊച്ചി: കോഴിക്കോട് മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ നിന്ന് ആ ആംബുലൻസ് കൊച്ചിയിലേക്ക് പാഞ്ഞത് കുഞ്ഞുജീവനെ പൊതിഞ്ഞ് പിടിച്ചായിരുന്നു. ‘സൈലോതൊറാക്സ്’ എന്ന ഗുരുതര രോഗം ബാധിച്ച, 36 ദിവസം മാത്രം പ്രായമായ കുഞ്ഞിനെയുമാണ് ആംബുലൻസ് മൂന്നു മണിക്കൂറുകൾകൊണ്ട് കൊച്ചിയിലെത്തിയത്.

പാലക്കാട് പുതുപരിയാരം സ്വദേശി സ്വനൂപിന്റെയും ഷംസിയുടെയും മകൻ മുഹമ്മദ് ഷിഹാബുമായി വാഹനം കുതിച്ചപ്പോൾ കുരുക്കൊഴിവാക്കാൻ കേരളം കൈകോർത്തു. കോഴിക്കോട് നിന്ന് വൈകീട്ട് 5.25-ന് പുറപ്പെട്ട ആംബുലൻസ് രാത്രി 8.20-ന് കൊച്ചി അമൃത ആശുപത്രിയിലെത്തി.

ശ്വാസകോശത്തിൽ ഫ്ളൂയിഡ് നിറഞ്ഞ് ശ്വാസതടസ്സമുണ്ടാകുന്ന ഗുരുതര രോഗാവസ്ഥയാണ് സൈലോതൊറാക്സ്. ആരോഗ്യമന്ത്രി കെ.കെ. ശൈലജ ഫേസ്ബുക്കിലൂടെ വിവരം പങ്കുവെച്ചപ്പോൾ നിരവധി ആളുകൾ പോസ്റ്റ് ഷെയർ ചെയ്ത് പിന്തുണ നൽകി. കൊച്ചിയിൽ എത്തിക്കുമ്പോൾ സർവ സജ്ജീകരണങ്ങളുമായി അമൃത ആശുപത്രി അധികൃതർ തയ്യാറായി നിന്നു.

കുട്ടികളുടെ വിഭാഗത്തിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ എത്രയും വേഗം പരിശോധന ആരംഭിച്ചു. ആരോഗ്യസ്ഥിതി മെച്ചപ്പെട്ടതിന് ശേഷം മാത്രമേ മറ്റ് കാര്യങ്ങളിലേക്ക് കടക്കാനുകയുള്ളൂവെന്ന് ആശുപത്രി അധികൃതർ അറിയിച്ചു.

ശനിയാഴ്ച എം.ആർ.ഐ. സ്‌കാനിങ് നടത്തും. അതിനുശേഷമാകും തുടർചികിത്സ എന്തുവേണമെന്ന് തീരുമാനിക്കുന്നത്. ചിലപ്പോൾ താക്കോൽദ്വാര ശസ്ത്രക്രിയ വേണ്ടിവന്നേക്കുമെന്ന് ആശുപത്രിയിൽ നിന്ന് അറിയിച്ചു.

ജനിച്ച് ആറാം ദിവസത്തിലാണ് ശ്വാസകോശത്തിൽ ഫ്ളൂയിഡ് നിറഞ്ഞ് കുട്ടിക്ക് ശ്വാസതടസ്സമുണ്ടാകുന്നത്. ഇത് നീക്കംചെയ്യാൻ ട്യൂബിടുകയും തുടർന്ന് കോഴിക്കോട് മെഡിക്കൽ കോളജിൽ ചികിത്സയ്ക്ക് എത്തിക്കുകയും ചെയ്തു. ഫ്ളൂയിഡ് നിയന്ത്രിക്കാൻ മരുന്ന് നൽകിയെങ്കിലും അത് ഫലംകണ്ടില്ല. ഇതോടെയാണ്, അമൃതയിലേക്ക് മാറ്റാൻ തീരുമാനിച്ചത്.

കുരുക്കെല്ലാം അഴിച്ചിട്ടും പാലിയേക്കരയിൽ താമസിച്ചു

കുഞ്ഞിനെ ഏറ്റവുംവേഗംതന്നെ എത്തിക്കാൻ പറ്റുമെന്ന വിശ്വാസത്തിലാണ് യാത്രപുറപ്പെട്ടത്. പ്രതീക്ഷിച്ചപോലെതന്നെ എത്താനും കഴിഞ്ഞു. അതിന് സഹകരിച്ച എല്ലാവരോടും സ്നേഹമുണ്ടെന്ന് ആംബുലൻസ് ഡ്രൈവർ അനൂപ്. 18 വർഷമായി ആംബുലൻസ് ഡ്രൈവറാണ് അനൂപ്.

ഡോ. ലെനിൻ, ആംബുലൻസ് സ്റ്റാഫ് കെ. അനൂപ് എന്നിവരാണ് ആംബുലൻസിൽ കുട്ടിക്കൊപ്പമുണ്ടായിരുന്നത്. ‘കെ.എൽ. 11 ആർ. 1429’ ആംബുലൻസിൽ കോഴിക്കോട് നിന്ന്‌ തൊണ്ടയാട് ബൈപ്പാസ്, പന്തീരാങ്കാവ്, തേഞ്ഞിപ്പലം, കുറ്റിപ്പുറം, എടപ്പാൾ, കുന്നംകുളം, തൃശ്ശൂർ, ചാലക്കുടി, അങ്കമാലി, ആലുവ, ഇടപ്പള്ളി വഴിയാണ് അമൃതയിലെത്തിച്ചത്.

Content Highlights: ambulance reached with in three hours from kozhikode to kochi, kerala praying for baby shihab