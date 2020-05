കൊച്ചി: കോവിഡ്‌രോഗികളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് സംസ്ഥാനസർക്കാർ ഡേറ്റാ വിശകലനത്തിന് കൈമാറിയ വിവരങ്ങൾ തിരിച്ചുലഭിക്കാനാവാത്തവിധം നശിപ്പിച്ചതായി അമേരിക്കൻകമ്പനിയായ സ്‌പ്രിംക്ലർ ഹൈക്കോടതിയിൽ അറിയിച്ചു. കോവിഡ് രോഗികളുടെ വിവരങ്ങൾ ആർക്കും കൈമാറരുതെന്നും ഡേറ്റ ദുരുപയോഗം ചെയ്യരുതെന്നും ഹൈക്കോടതി നിർദേശിച്ചിരുന്നു.

കരാർ റദ്ദാക്കണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട് തിരുവനന്തപുരം സ്വദേശി ബാലു ഗോപാലകൃഷ്‌ണൻ, പ്രതിപക്ഷനേതാവ് രമേശ് ചെന്നിത്തല, ബി.ജെ.പി. സംസ്ഥാനപ്രസിഡന്റ് കെ. സുരേന്ദ്രൻ തുടങ്ങിയവർ നൽകിയ ഹർജികളിലാണ് കമ്പനിയുടെ പ്രതിനിധിയായ ഡാൻഹേലി സത്യവാങ്മൂലത്തിലൂടെ ഇക്കാര്യം വ്യക്തമാക്കിയത്.

സ്‌പ്രിംക്ളർ കമ്പനിയുടെ പക്കൽ കോവിഡ്‌രോഗികളുടെ വിവരമില്ലെന്ന് സർക്കാർ വ്യക്തമാക്കുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ ഏതെങ്കിലുംതരത്തിൽ ഇവ അവശേഷിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവ തിരിച്ചുനൽകണമെന്ന് ഇടക്കാല ഉത്തരവിൽ പറഞ്ഞിരുന്നു. എന്നാൽ കമ്പനിയുടെ സെർവറിൽ അവശേഷിക്കുന്ന ബാക്ക് അപ് ഡേറ്റ നശിപ്പിക്കണമെന്ന് ഇടക്കാല ഉത്തരവിൽ വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നില്ല. സർക്കാരിന്റെ അനുമതിയില്ലാതെ ഇത് തിരിച്ചുലഭിക്കാനാവാത്തവിധം നശിപ്പിക്കുന്നത് കരാർലംഘനമാകും. അതിനാൽ സർക്കാരിന്റെ വിശദീകരണം തേടി കത്തുനൽകി. ഹൈക്കോടതി ഉത്തരവ് അനുസരിക്കുമെന്ന് വ്യക്തമാക്കി സത്യവാങ്മൂലവും ഡേറ്റ തിരിച്ചുകിട്ടാത്തവിധം നശിപ്പിക്കുന്ന കാര്യത്തിൽ വ്യക്തത തേടി മറ്റൊരുഹർജിയും ഹൈക്കോടതിയിൽ നൽകി. അന്നുതന്നെ ബാക്ക് അപ് ഡേറ്റ നശിപ്പിക്കാൻ സർക്കാരിന്റെ അനുമതി ലഭിച്ചു. തുടർന്ന് കൈവശമുണ്ടായിരുന്ന ഡേറ്റ നശിപ്പിച്ചതായും കമ്പനി സത്യവാങ്മൂലത്തിൽ പറയുന്നു.

Content Highlight: All data was destroyed sprinkler in HC