തിരുവനന്തപുരം: മദ്യത്തെ ഭക്ഷ്യസുരക്ഷാ ഗുണനിലവാര നിയമപരിധിയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയതിനെത്തുടർന്നുള്ള നിയന്ത്രണങ്ങൾ ഏപ്രിൽ ഒന്നിന് നിലവിൽവരും. ഇതുസംബന്ധിച്ച മാനദണ്ഡങ്ങൾ തയ്യാറാക്കാൻ 15-ന് ഡൽഹിയിൽ വിവിധ വകുപ്പുകളുമായി ഭക്ഷ്യസുരക്ഷാ ഗുണനിലവാര അതോറിറ്റി ചർച്ച നടത്തും.

നിയമം നടപ്പാകുന്നതോടെ മദ്യത്തിന്റെ ഗുണനിലവാരവും സുരക്ഷയും സംബന്ധിച്ച പരിശോധനകൾ ഭക്ഷ്യസുരക്ഷാ വിഭാഗമാകും നടത്തുക. സാമ്പിളുകൾ ശേഖരിക്കാനും പരിശോധിച്ച് നടപടിയെടുക്കാനും വകുപ്പിന് അനുവാദമുണ്ടാകും.

എന്തൊക്കെ മാനദണ്ഡങ്ങൾ പാലിച്ചിരിക്കണം, പരിശോധനകൾ എങ്ങനെ തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങളിൽ ധാരണയുണ്ടാക്കാനാണ് ചർച്ച. വിവിധ സംസ്ഥാനങ്ങളിലെ ഭക്ഷ്യസുരക്ഷ-എക്സൈസ് കമ്മിഷണർമാർ, വൈൻ നിർമാതാക്കളുടെ പ്രതിനിധികൾ, അന്താരാഷ്ട്ര വൈൻ-സ്പിരിറ്റ് നിർമാതാക്കളുടെ സംഘടനാ നേതാക്കൾ തുടങ്ങിയവർ പങ്കെടുക്കും.

രണ്ടുവർഷത്തിലധികം നീണ്ട ചർച്ചയ്ക്കുശേഷമാണ് മദ്യം ഭക്ഷ്യസുരക്ഷാ നിയമത്തിന്റെ പരിധിയിലാക്കി ഭേദഗതി കൊണ്ടുവന്നത്. ഇതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ അരശതമാനത്തിനുമേൽ ആൽക്കഹോളടങ്ങിയ എന്തും ‘ആൾക്കഹോൾ ആൻഡ് ബിവറേജ്’ ഗണത്തിൽ വരും.

മറ്റു ഭക്ഷ്യവസ്തുക്കളുടെ സാമ്പിളുകൾപോലെ മദ്യപരിശോധന സാധ്യമല്ല. ഇക്കാര്യം യോഗം ചർച്ച ചെയ്യും. പരിശോധനയ്ക്കായി ലാബുകളിൽ വേണ്ട സംവിധാനങ്ങൾ, മദ്യത്തിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന ഘടകങ്ങൾ തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങളിൽ മാനദണ്ഡം നിശ്ചയിക്കും. പരിശോധനയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഭക്ഷ്യസുരക്ഷ-എക്സൈസ് വിഭാഗങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള തർക്കങ്ങളും യോഗത്തിൽ ചർച്ചയാകും.

നിയമം നടപ്പാകുമ്പോൾ

* ലൈസൻസ് നിർബന്ധമാകും. മദ്യക്കുപ്പികളിൽ ഭക്ഷ്യസുരക്ഷാ ലോഗോയും ലൈസൻസ് നമ്പറും പ്രദർശിപ്പിക്കണം.

* ‘മദ്യം ആരോഗ്യത്തിന് ഹാനികരം’ എന്നതിനുപുറമേ കുപ്പികളിൽ ‘മദ്യപിച്ച് വാഹനമോടിക്കരുത്’ എന്ന സന്ദേശവും ഉൾപ്പെടുത്തണം.

* വിവിധ തരത്തിലുള്ള മദ്യത്തിൽ ആൾക്കഹോളിന്റെ അളവ് എത്ര ശതമാനമായിരിക്കണം, സാധാരണ കാണുന്ന ലോഹസാന്നിധ്യം എത്രവരെയാകാം തുടങ്ങിയവയിൽ നിയന്ത്രണമുണ്ടാകും.

* കുപ്പികളിൽ മദ്യം ഉത്പാദിപ്പിക്കുന്ന സ്ഥലത്തിന്റെ വിവരത്തിനൊപ്പം അതിലടങ്ങിയ ഘടകങ്ങൾ ഏതൊക്കെയെന്നും രേഖപ്പെടുത്തണം. ഇറക്കുമതി ചെയ്യുന്ന മദ്യത്തിനും ഇത് ബാധകം.

* മദ്യത്തിന്റെ കാലാവധി കുപ്പികളിൽ രേഖപ്പെടുത്തണം.

* ഭക്ഷ്യസുരക്ഷാ നിയമം അനുശാസിക്കുന്ന കുപ്പികളിൽമാത്രമേ മദ്യം വിൽക്കാവൂ.

* നിർമാണത്തിനുപയോഗിക്കുന്ന വെള്ളം, നിറങ്ങൾ, മറ്റുവസ്തുക്കൾ എന്നിവ ഭക്ഷ്യസുരക്ഷാ മാനദണ്ഡങ്ങൾ പാലിക്കുന്നതായിരിക്കണം.

