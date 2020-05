കൊച്ചി: ജൂവലറികൾ തുറന്നപ്പോൾ പ്രതീക്ഷിച്ചതിലധികം തിരക്ക്. വില ഉയർന്നുനിൽക്കുന്നതുകൊണ്ട് സ്വർണം വിൽക്കാൻ ആളുകളെത്തുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിച്ചെങ്കിലും വലിയതോതിലുണ്ടായില്ല. സ്വർണം വാങ്ങാൻ തന്നെയായിരുന്നു ആളുകൾക്ക് താത്പര്യം.

സ്വർണവില ഇനിയും കൂടുമെന്ന പ്രതീക്ഷയാണ് ആളുകളെ ഷോപ്പുകളിലേക്ക് എത്തിച്ചതെന്ന് കല്യാൺ ജൂവലേഴ്‌സ് ചെയർമാനും മാനേജിങ് ഡയറക്ടറുമായ ടി.എസ്. കല്യാണരാമൻ പറഞ്ഞു. വിവാഹ പർച്ചേസുകളും നല്ല രീതിയിൽ നടന്നു.

കോവിഡിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ ആളുകൾ കൂടുതൽ ബോധവാന്മാരായെന്ന് മലബാർ ഗോൾഡ് ആൻഡ് ഡയമണ്ട്‌സ് ചെയർമാൻ എം.പി. അഹമ്മദ് പറഞ്ഞു. കുടുംബത്തിലെ എല്ലാവരും വരുന്നതിനുപകരം കുറച്ചുപേർ മാത്രം വന്ന് വിവാഹ പർച്ചേസുകൾ നടത്തുന്ന പ്രവണതയാണ് കണ്ടത്. നേരത്തേ സമയം ബുക്ക് ചെയ്തിട്ട് വന്നവരുമുണ്ട്.

സർക്കാരിന്റെ എല്ലാ മാർഗനിർദേശങ്ങളും പിന്തുടർന്നാണ് ജൂവലറികൾ പ്രവർത്തനം ആരംഭിച്ചത്. മിക്കയിടത്തും തെർമൽ പരിശോധന കഴിഞ്ഞാണ് പ്രവേശനം. സാനിറ്റൈസർ എല്ലാ ഷോറൂമുകളിലും ലഭ്യമായിരുന്നു. ആഭരണം, ഫർണിച്ചർ അടക്കം എല്ലാം ഇടവിട്ട് അണുവിമുക്തമാക്കുന്നുണ്ട്. ജീവനക്കാരടക്കം എല്ലാവരും സാമൂഹിക അകലം പാലിക്കുന്നുമുണ്ട്.

കോവിഡ് കാരണം ഉപഭോക്താക്കൾ ഡിജിറ്റൽ പണമിടപാടിന് താത്പര്യം കാണിക്കുന്നതായും വ്യാപാരികൾ പറഞ്ഞു. പല ജൂവറികളും സ്ഥിരം ഉപഭോക്താക്കളെ വാട്‌സാപ്പിലൂടെ ഷോറൂമുകൾ തുറക്കുന്ന വിവരം അറിയിച്ചിരുന്നു.

ഹോട്‌സ്‌പോട്ടുകൾ ഒഴികെയുള്ള എല്ലായിടത്തും ജൂവലറികൾ തുറന്നു. കാസർകോട് മുനിസിപ്പാലിറ്റിയിൽ വ്യാഴാഴ്ച മുതലാണ് തുറക്കാൻ സർക്കാർ അനുമതി നൽകിയത്. നിയന്ത്രണങ്ങളിൽ ഇളവുവന്നതോടെ മാറ്റിവെച്ച പല വിവാഹങ്ങളും നടക്കുമെന്നും അതുവഴി വരുംദിവസങ്ങളിൽ തിരക്കുകൂടുമെന്നുമാണ് വ്യാപാരികളുടെ പ്രതീക്ഷ.

