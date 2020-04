കൊച്ചി: കൊറോണ പ്രതിരോധത്തിന്റെ ഭാഗമായുള്ള ലോക്‌ഡൗണിനുശേഷം കേരളീയരുടെ മാനസിക സമ്മർദം കൂടുമെന്ന് മാനസികാരോഗ്യ വിദഗ്ധർ. പ്രളയാനന്തരം കേരളീയരുടെ മാനസിക സമ്മർദം ദേശീയ ശരാശരിയെക്കാൾ കൂടിയിരുന്നു. കൊറോണാന്തരം ആലോചിച്ചു കൂട്ടുന്ന കാര്യങ്ങളാകും വലിയ മാനസിക സമ്മർദത്തിലാക്കുക.

ഉത്കണ്ഠയാകും കൊറോണാനന്തര കേരളം നേരിടുന്ന പ്രധാന പ്രശ്‌നം. തൊഴിൽ നഷ്ടപ്പെട്ടവരും കച്ചവടം കുറഞ്ഞവരും ചെറിയ തൊഴിൽ സംരംഭങ്ങൾ നടത്തുന്നവരുമെല്ലാം ഉത്കണ്ഠയോടെയാകും ഭാവിയെ കാണുക. ജീവിതം തിരികെപിടിക്കാനുള്ള ശ്രമത്തിനിടെ വരുന്ന ചെറിയ പ്രതിസന്ധികൾപോലും സാരമായി ബാധിക്കും. ഇവർക്ക് കൗൺസലിങ് പോലുള്ളവ വേണ്ടിവരുമെന്ന് മാനസികാരോഗ്യ വിദഗ്ധർ പറയുന്നു.

ആത്മഹത്യയുടെ കാര്യത്തിൽ ദേശീയ ശരാശരി ആറും കേരളത്തിൽ അത് 12 ശതമാനവുമാണെന്ന് നാഷണൽ മെന്റൽ ഹെൽത്ത് സർവേ വ്യക്തമാക്കുന്നു. കേരളത്തിൽ ഒരിക്കലെങ്കിലും മാനസിക സമ്മർദം നേരിട്ടവരുടെ നിരക്ക് 14.4 ശതമാനമാണെന്നും സർവേ പറയുന്നു.

പലർക്കും ഉള്ളിൽ ഭയമുണ്ട്

കൊറോണയെക്കുറിച്ച് പലർക്കും ഉള്ളിൽ ഒരു ഭയമുണ്ടെന്നാണ് ലഭിക്കുന്ന ഫോൺവിളികളിൽനിന്ന് മനസ്സിലാകുന്നത്. ലോക്ഡൗൺ സാഹചര്യത്തിൽ നാളെ എന്തു സംഭവിക്കുമെന്ന ഉത്കണ്ഠ പലർക്കും മാനസിക സമ്മർദം സൃഷ്ടിക്കുന്നുണ്ട്. അവരുടെ എണ്ണം കൂടിവരുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ ഫലപ്രദമായ കൗൺസലിങ്ങിനുള്ള ശ്രമം നടത്തിവരുകയാണ്- ഡോ. സൗമ്യ രാജ്, മെന്റൽ ഹെൽത്ത് നോഡൽ ഓഫീസർ.

Content Highlights: After the corona, Kerala will be depression