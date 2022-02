കൊച്ചി: നടിയെ ആക്രമിച്ച കേസിൽ ദൃശ്യങ്ങൾ കോടതിയിൽനിന്ന് ചോർന്നെന്ന ആരോപണത്തിൽ ഹൈക്കോടതി വിജിലൻസ് അന്വേഷണം തുടങ്ങി. ഡിവൈ.എസ്.പി. ജോസഫ് സാജുവിനാണ് അന്വേഷണച്ചുമതല.

ആക്രമണദൃശ്യങ്ങൾ ചോർന്നെന്ന വാർത്തയെക്കുറിച്ച് അന്വേഷണം ആവശ്യപ്പെട്ട് നടി സുപ്രീംകോടതി ചീഫ് ജസ്റ്റിസിനും രാഷ്ട്രപതിക്കും പ്രധാനമന്ത്രിക്കുമെല്ലാം കത്തെഴുതിയിരുന്നു. ഇതിൽ അന്വേഷണം ആവശ്യപ്പെട്ട് സുപ്രീംകോടതി ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് കത്ത് കേരള ഹൈക്കോടതിക്ക് കൈമാറി. ഹൈക്കോടതി ചീഫ് ജസ്റ്റിസിനു ലഭിച്ച കത്തും അന്വേഷണത്തിനായി വിജിലൻസ് രജിസ്ട്രാർക്ക് കൈമാറി.

കേസ് ആദ്യം പരിഗണിച്ച കോടതിയിൽനിന്ന് വിചാരണക്കോടതിയിലേക്ക് കൈമാറുന്ന ഘട്ടത്തിൽ ദൃശ്യങ്ങൾ ചോർന്നതായാണ് ആരോപണം ഉയർന്നിരിക്കുന്നത്. സംഭവത്തെക്കുറിച്ച് സമഗ്രമായ അന്വേഷണം വേണമെന്ന ആവശ്യമാണ് നടി കത്തിൽ ഉന്നയിച്ചിരുന്നത്.

Content Highlights : Actress Abduction Case; Investigation has begun in the allegation of leaked footages