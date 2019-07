തിരുവനന്തപുരം: ആറ്റിങ്ങൽ മുൻ എം.പി. ഡോ. എ. സമ്പത്തിനെ സംസ്ഥാനസർക്കാരിന്റെ പ്രത്യേക പ്രതിനിധിയായി ഡൽഹിയിൽ നിയമിക്കും. കേന്ദ്രസർക്കാരിന്റെ പദ്ധതികളും സഹായങ്ങളും വേഗത്തിൽ നേടിയെടുക്കാനുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കായാണ് പ്രത്യേക ലെയ്‌സൺ ഓഫീസറെ നിയമിക്കുന്നത്. കാബിനറ്റ് പദവിയോടെ നിയമനം നല്കാനാണ് ആലോചിക്കുന്നത്.

പാർട്ടി ഇതിന് അനുമതി നല്കിയിട്ടുണ്ട്. ഈ സാഹചര്യത്തിൽ വ്യാഴാഴ്ച ചേരുന്ന മന്ത്രിസഭാ യോഗം ഇക്കാര്യം പരിഗണിച്ചേക്കും. ഡൽഹി കേരള ഹൗസ് കേന്ദ്രീകരിച്ചാകും ലെയ്‌സൺ ഓഫീസ് പ്രവർത്തിക്കുക. ലെയ്‌സൺ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് നിലവിലുള്ള ഉദ്യോഗസ്ഥനിയമനത്തിനു പുറമേയാണ് ഇപ്പോൾ ആദ്യമായി രാഷ്ട്രീയനിയമനം നടത്തുന്നത്.

content highlights: A.Sampath tipped to be Kerala’s special representative in Delhi