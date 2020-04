കാളികാവ്: ക്വാറന്റൈനിൽ കഴിയണമെന്ന ആവശ്യം നിരാകരിച്ച് രണ്ടാംഭാര്യയുടെ വീട്ടിലേക്ക് മുങ്ങിയയാൾക്ക് കിട്ടിയത് മുട്ടൻപണി. രഹസ്യമായി നടത്തിയ രണ്ടാംവിവാഹ രഹസ്യം പുറത്തായെന്നുമാത്രമല്ല, ഒരുമാസം ക്വാറന്റൈനും പിന്നെ കേസും. കായംകുളം സ്വദേശിയായ അമ്പത്തഞ്ചുകാരനാണ് പണി പാലുംവെള്ളത്തിൽ കിട്ടിയത്.

നാലുവർഷമായി രഹസ്യമാക്കിവെച്ച രണ്ടാംവിവാഹമാണ് ഒരുനിമിഷംകൊണ്ട് പുറത്തറിഞ്ഞത്. ഇയാൾ നിസാമുദ്ദീൻ സമ്മേളനത്തിൽ പങ്കെടുത്തയാളാണ്. നാട്ടിൽ 28 ദിവസം ക്വാറന്റൈനിൽ കഴിഞ്ഞു. അതുകഴിഞ്ഞപ്പോൾ അധികൃതരുടെ സമ്മതപത്രത്തോടെ പുറത്തിറങ്ങി. അടുത്തദിവസം രാത്രിതന്നെ മലപ്പുറം ജില്ലയിലെ രണ്ടാംഭാര്യയുടെ വീട്ടിലെത്തി. നിസാമുദ്ദീൻ സമ്മേളനത്തിൽ പങ്കെടുത്തയാൾ എത്തിയിട്ടുണ്ടെന്ന വിവരമറിഞ്ഞ് പോലീസും ആരോഗ്യവകുപ്പും വീട്ടിലെത്തി. കായംകുളത്ത് 28 ദിവസത്തെ ക്വാറന്റൈൻ പൂർത്തിയാക്കിയതാണെങ്കിലും 14 ദിവസം മമ്പാട്ടുമൂലയിലെ വീട്ടിൽനിന്ന് പുറത്തിറങ്ങാതെ കഴിയണമെന്ന് ആരോഗ്യവകുപ്പ് നിർദേശിച്ചു.

എന്നാൽ മൂന്നാംദിവസംതന്നെ അധികൃതരുടെ നിർദേശം അവഗണിച്ച് ഇയാൾ കായംകുളത്തേക്ക് കടന്നു. പുലരുംമുമ്പേ മുങ്ങിയ ഇയാളെക്കുറിച്ച് സ്പെഷ്യൽബ്രാഞ്ച് എസ്.ഐ വി. ശശിധരൻ കായംകുളം സ്പെഷ്യൽബ്രാഞ്ച് എ.എസ്.ഐ ഷാജഹാനെ അറിയിച്ചു. കായംകുളത്തെ മേൽവിലാസത്തിൽ അന്വേഷിച്ച് സ്പെഷ്യൽബ്രാഞ്ച് ഉദ്യോഗസ്ഥൻ ഇയാളുടെ വീട്ടിലെത്തി. ഇതോടെ രണ്ടാംവിവാഹ വിവരമടക്കം എല്ലാ രഹസ്യങ്ങളും പൊളിഞ്ഞു. സമ്മേളനങ്ങൾക്കെന്നുപറഞ്ഞ് ഭർത്താവ് മുങ്ങുന്നത് ഇതിനാണെന്നറിഞ്ഞ ആദ്യഭാര്യ രോഷാകുലയായി. ഭർത്താവിന്റെ കാറുൾപ്പെടെ ഭാര്യ അടിച്ചുതകർത്തതായി പോലീസ് പറഞ്ഞു.

പകർച്ചവ്യാധി നിയന്ത്രണ നിയമപ്രകാരം ഇയാൾക്കെതിരേ പോലീസ് കേസെടുക്കുകയും ഒരുമാസത്തേക്ക് ക്വാറന്റൈൻ കേന്ദ്രത്തിലേക്ക് മാറ്റുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്.

Content Highlights: a man from kayamkulam violated quarantine, after that wife knows about his second marriage