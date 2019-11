കല്പറ്റ: അച്ഛൻ ജയിംസിനും അമ്മ ട്രീസയ്ക്കുമൊപ്പം ഇരട്ടസഹോദരങ്ങളായ വിപിനും നിധിനും വയനാട് കളക്ടറേറ്റിന് മുന്നിൽ ടാർപോളിൻ ഷീറ്റ് വലിച്ചുകെട്ടി സമരമിരിക്കാൻ തുടങ്ങിയിട്ട് ബുധനാഴ്ച 1560 ദിവസമാവും.

തങ്ങളുടെ വല്യച്ഛൻ വാങ്ങിയ, എല്ലാ രേഖകളുമുള്ള സ്വന്തം മണ്ണിന് വേണ്ടിയാണ് ഈ കുരുന്നുകൾ കുടുംബത്തോടൊപ്പം കളക്ടറേറ്റിനുമുന്നിൽ സമരപ്പന്തൽ കെട്ടിയത്. ഇക്കാര്യത്തിൽ അവരുടെ കുടുംബം തുടങ്ങിയ സമരവും നിയമയുദ്ധവും നാല്പത്തിമൂന്ന് വർഷം പിന്നിടുകയാണ്.

വിപിനും നിധിനുമിപ്പോൾ 16 വയസ്സായി. എല്ലാ പ്രതീക്ഷയുമറ്റതോടെ വിപിനും നിധിനും കഴിഞ്ഞ ദിവസം രാഷ്ട്രപതിക്ക് കത്തയച്ചു. ഇനി നീതി കിട്ടുമെന്ന പ്രതീക്ഷയില്ലാത്തതിനാൽ കുടുംബത്തോടെ മരിക്കാൻ തങ്ങളെ അനുവദിക്കണമെന്നാണ് കുട്ടികളുടെ അപേക്ഷ. നീതി നടപ്പാക്കാൻ ആരും തയാറാവുന്നില്ലെന്ന് കത്തിൽ പറയുന്നു. ഇതുവരെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ പറയാതെ തങ്ങൾ മരണത്തിന് കീഴടങ്ങിയാൽ സത്യം ഒരിക്കലും പുറത്തുവരില്ലെന്നറിയാവുന്നതിനാൽ തങ്ങളുടെ ഭൂമി സംബന്ധിച്ച മുഴുവൻ വിവരങ്ങളും രാഷ്ട്രപതിക്ക് സമർപ്പിച്ചാണ് ദയാഹർജി അയച്ചത്.

2015 ഓഗസ്റ്റ് 15-നാണ് കളക്ടറേറ്റിനുമുന്നിൽ ഭാര്യ ട്രീസയും രണ്ടു കുട്ടികളുമായി ജെയിംസ് സമരം തുടങ്ങിയത്. 1976-ലാണ് വനംവകുപ്പ്, ട്രീസയുടെ പിതാവ് കാഞ്ഞിരത്തിനാൽ ജോർജിന്റെ 12 ഏക്കർ ഭൂമി പിടിച്ചെടുക്കുന്നത്. കാഞ്ഞിരപ്പള്ളിയിലെ തമ്പലക്കാടുനിന്ന് 1966-ൽ വയനാട്ടിലേക്ക് കുടിയേറിയ ജോർജും സഹോദരൻ ജോസും കുട്ടനാടൻ കാർഡമം കമ്പനിയുടെ കൈയിൽ നിന്നാണ് തൊണ്ടർനാട് വില്ലേജിൽ 12 ഏക്കർ സ്ഥലം വാങ്ങിയത്. നികുതി സ്വീകരിക്കുന്ന രേഖകളുമായി ജോർജ് സർക്കാരോഫീസുകളും കോടതികളും കയറിയിറങ്ങി. കേസു നടത്തി പാപ്പരായ, 12 ഏക്കർ ഭൂമിയുടെ ഉടമ 85-ാം വയസ്സിൽ ഒരു തരി മണ്ണ് സ്വന്തമായില്ലാതെ മരിച്ചു. ജോർജ് കൈമാറിയ രേഖകളുമായി മരുമകൻ ജയിംസ് നിയമപോരാട്ടം തുടർന്നു. ഒരിടത്തുമെത്താതെ വന്നപ്പോൾ കളക്ടറേറ്റിനു മുന്നിൽ സമരപ്പന്തൽ വളച്ചുകെട്ടി. മൂന്നുമാസം മുമ്പ് പരിശോധനക്കെത്തിയ നിയമസഭാസമിതിക്കുമുമ്പിലും വനംവകുപ്പിന്റെ നടപടി റവന്യൂ വകുപ്പ് ഉദ്യോഗസ്ഥർ ചോദ്യം ചെയ്തു.

ഭൂമി തിരിച്ചുനൽകാൻ 2006 ഒക്ടോബർ 11-ന് സംസ്ഥാന മന്ത്രിസഭയെടുത്ത തീരുമാനം നടപ്പാവാത്തതുപോലെ എല്ലാ അനുകൂല തീരുമാനങ്ങളും അദൃശ്യകരങ്ങളാൽ തടയപ്പെട്ടു. ഭൂമി കുടുംബത്തിന് തിരികെക്കിട്ടിയാൽ തങ്ങളുടെ തെറ്റിന് ശിക്ഷകിട്ടുമെന്ന് ഭയക്കുന്ന വനംവകുപ്പിലെ ചില ഉദ്യോഗസ്ഥരാണ് ഇതിനുപിന്നിലെന്ന് ജയിംസും കുടുംബവും ഉറച്ചുവിശ്വസിക്കുന്നു.

content highlights: A family's 42-year-long struggle for their own land, Kanjirathinal George,a farmer at Thondarnadu