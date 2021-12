മീനാക്ഷിയമ്മ

മാതമംഗലം: മരിച്ച സഹോദരിയുടെ സ്വത്തുകൂടി തങ്ങൾക്ക്‌ വീതംവെച്ച്‌ തരണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട് മക്കൾ അമ്മയെ ക്രൂരമായി മർദിച്ചതായി പരാതി. മാതമംഗലം പേരൂലിലെ പലേരി വീട്ടിൽ മീനാക്ഷിയമ്മ (93) ആണ് മക്കളുടെ മർദനത്തിന് ഇരയായത്. ഇവരുടെ മകൻ മോഹനന്റെ ഭാര്യ സി.വി. ഷീജയുടെ പരാതിയിലാണ് മീനാക്ഷിയമ്മയുടെ മറ്റു മക്കളായ രവീന്ദ്രൻ, സൗദാമിനി, അമ്മിണി, പദ്‌മിനി എന്നിവർക്കെതിരേ പെരിങ്ങോം പൊലീസ് കേസെടുത്തത്.

ഇക്കഴിഞ്ഞ 14-ന് വൈകിട്ടാണ് കേസിനാസ്പദമായ സംഭവം. ഇളയമകൻ മോഹനന്റെ പേരൂലിലെ വീട്ടിലാണ് മീനാക്ഷിയമ്മ താമസിക്കുന്നത്. പത്തു മക്കളുള്ള മീനാക്ഷിയമ്മയുടെ ഭർത്താവ് നേരത്തേ മരിച്ചിരുന്നു. പെൺമക്കളിൽ ഒരാളായ ഓമന അഞ്ചുവർഷം മുൻപ്‌ മരിച്ചതോടെ ഇവരുടെ പേരിലുള്ള 25 സെന്റ് സ്ഥലം മീനാക്ഷിയമ്മ കൈവശംവെച്ചുവരികയായിരുന്നു. ഈ സ്വത്ത് തങ്ങൾക്ക് വീതംവെച്ച്‌ നൽകണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട് മോഹനൻ വീട്ടിലില്ലാത്ത സമയത്ത് അതിക്രമിച്ചുകയറി അമ്മയെ മർദിച്ചുവെന്നും ചില രേഖകളിൽ ബലമായി ഒപ്പുവയ്പിക്കാൻ ശ്രമിച്ചുവെന്നും കാട്ടി ഷീജ പോലീസിൽ പരാതി നൽകി.

മർദനമേറ്റ മീനാക്ഷിയമ്മ പയ്യന്നൂരിലെ സ്വകാര്യ ആശുപത്രിയിൽ ചികിത്സയിലായിരുന്നു. സംഭവം നടക്കുമ്പോൾ, മക്കൾ അമ്മയ്ക്കുനേരേ അസഭ്യവർഷം നടത്തുന്നതിന്റെയും മർദിക്കുന്നതിന്റെയും ശബ്ദം സമീപമുണ്ടായിരുന്ന കുട്ടികൾ മൊബൈൽഫോണിൽ റെക്കോഡ്‌ ചെയ്തിരുന്നു. ഇത് പുറത്തുവന്നതോടെയാണ് മീനാക്ഷിയമ്മയ്ക്കുനേരേയുണ്ടായ ക്രൂരത പുറത്തറിഞ്ഞത്. സംഭവം നവമാധ്യമങ്ങളിൽ വൈറലായി.

മക്കൾക്കെതിരേ കേസെടുക്കാൻ നിർദേശം

സ്വത്തിനുവേണ്ടി അമ്മയെ മർദിച്ചുവെന്ന വാർത്തയെ തുടർന്ന് മക്കൾക്കെതിരേ കേസെടുക്കാൻ പോലീസിന് തളിപ്പറമ്പ് ആർ.ഡി.ഒ.യുടെ നിർദേശം. 93 വയസ്സുള്ള സ്ത്രീയെ മക്കൾ മർദിക്കുന്ന വീഡിയോ സാമൂഹികമാധ്യമങ്ങളിൽ പ്രചരിച്ചിരുന്നു. ഇത് ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ട ആർ.ഡി.ഒ. ഇ.പി. മേഴ്‌സി സംഭവം അന്വേഷിക്കാൻ സാമൂഹികനീതി ഓഫീസറെ ചുമതലപ്പെടുത്തിയിരുന്നു. അന്വേഷണ റിപ്പോർട്ടിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് കേസെടുക്കാൻ റൂറൽ പോലീസ് ചീഫിന് ആർ.ഡി.ഒ. നിർദേശം നൽകിയത്.

