തിരുവനന്തപുരം: സംസ്ഥാനത്ത് കോവിഡ് സ്ഥിരീകരിച്ചവരിൽ 86.31 ശതമാനംപേരും പുറത്തുനിന്നുവന്നവർ. ഇതിൽ ഈ മാസംമാത്രം 1025 പേർ വിദേശത്തുനിന്നും 577 പേർ മറ്റു സംസ്ഥാനങ്ങളിൽനിന്നുമെത്തി. 13.69 ശതമാനം ആളുകൾക്കാണ് സമ്പർക്കത്തിലൂടെ രോഗം പിടിപെട്ടത്.

ശനിയാഴ്ചവരെ രോഗംസ്ഥിരീകരിച്ചവർ 3039 പേരാണ്. ഇതിൽ 2623 പേരും പുറത്തുനിന്നുവന്നവരാണ്. ഉറവിടം അറിയാത്തവരടക്കം സമ്പർക്കത്തിലൂടെ രോഗംപകർന്നത് 416 പേർക്കും.

സമൂഹവ്യാപനമുണ്ടായിട്ടില്ലെന്ന് ആരോഗ്യവകുപ്പ് പറയുന്നുണ്ടെങ്കിലും സമ്പർക്കത്തിലൂടെ രോഗംപിടിപെട്ടവരിൽ എഴുപത്‌ പേരുടെ ഉറവിടം അറിയില്ല. ഇതിൽ 49 പേരും മേയ് നാലിനുശേഷം രോഗംപിടിപെട്ടവരാണ്. ഉറവിടം അറിയാത്ത രോഗികളിൽ ആരോഗ്യപ്രവർത്തകരുമുണ്ട്. ജൂൺ ആറിനുശേഷം രോഗം സ്ഥിരീകരിച്ചവരിൽ പത്തിലധികം പേരുടെയെങ്കിലും ഉറവിടമറിയില്ല.

മരണനിരക്ക് 0.72 ശതമാനമായി

വ്യാഴാഴ്ചവരെ സംസ്ഥാനത്ത് കോവിഡ് ബാധിച്ച് മരിച്ചത് 21 പേരാണ്. ഇതോടെ സംസ്ഥാനത്തെ മരണനിരക്ക് 0.72 ശതമാനമായി. തിരുവനന്തപുരത്ത് രണ്ടുപേരുടെയും കൊല്ലം, തൃശ്ശൂർ, കണ്ണൂർ ജില്ലകളിൽ ഓരോരുത്തരുടെയും അടക്കം അഞ്ചുപേരുടെ രോഗത്തിന്റെ ഉറവിടമറിയില്ല. മറ്റുമൂന്നുപേർക്ക് (തിരുവനന്തപുരം, മലപ്പുറം, കണ്ണൂർ ജില്ലകളിൽ) സമ്പർക്കത്തിലൂടെ രോഗംപിടിപെട്ടതാണ്.

മരിച്ചവരുടെ പ്രായം

17-ൽതാഴെ 1 ( മലപ്പുറത്ത് നാലുമാസം പ്രായമുള്ള കുഞ്ഞ്)

18-40 3

41 59 3

60-നുമുകളിൽ 14

രോഗബാധിതർ (വിദേശം, മറ്റുസംസ്ഥാനങ്ങൾ)

ജൂൺ 1 27 28

ജൂൺ 2 46 26

ജൂൺ 3 53 19

ജൂൺ 4 47 37

ജൂൺ 5 50 48

ജൂൺ 6 64 34

ജൂൺ 7 71 28

ജൂൺ 8 73 15

ജൂൺ 9 53 27

ജൂൺ 10 34 25

ജൂൺ 11 27 37

ജൂൺ 12 36 31

ജൂൺ 13 53 18

ജൂൺ 14 23 25

ജൂൺ 15 49 23

ജൂൺ 16 47 26

ജൂൺ 17 53 19

ജൂൺ 18 65 29

ജൂൺ 19 67 45

ജൂൺ 20 87 36

Content Highlights: 86% of COVID patients in Kerala came from Foreign countries