കോലഞ്ചേരി: തൊടുപുഴയിൽ ആക്രമണത്തിനിരയായ ഏഴുവയസ്സുകാരന്റെ നില അതിഗുരുതരമായിത്തന്നെ തുടരുന്നു. വെന്റിലേറ്ററിന്റെ സഹായത്തോടെ ജീവൻ നിലനിർത്തുന്ന കുട്ടിയെ ഞായറാഴ്ച രാവിലെയും ഡോക്ടർ പരിശോധിച്ചു.

രാവിലെ ട്യൂബിലൂടെ ദ്രവരൂപത്തിലുള്ള ഭക്ഷണം നൽകിത്തുടങ്ങിയതായി കുട്ടിയെ ചികിത്സിക്കുന്ന ഡോ. ജി. ശ്രീകുമാർ പറഞ്ഞു. മരുന്നുകളുടെ സഹായത്തോടെ ശരീരത്തിലെ മറ്റവയവങ്ങൾ പ്രവർത്തിക്കുമ്പോഴും തലച്ചോറിന്റെ പ്രവർത്തനം നിലച്ചനിലയിലാണ്‌. ഹൃദയത്തിന്റെ പ്രവർത്തനവും മന്ദീഭവിച്ചിട്ടുണ്ട്‌. രക്തസമ്മർദം താരതമ്യേന കുറവാണെന്നും ഡോക്ടർ പറഞ്ഞു.

നിലവിലെ മരുന്നുകൾ തുടരുന്നതോടൊപ്പം കൊടുക്കുന്ന ആഹാരത്തോട്‌ ശരീരം പ്രതികരിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ദ്രവരൂപത്തിലുള്ള ഭക്ഷണവും തുടരും. കുട്ടിക്ക്‌ ശ്വാസകോശത്തിനും ശരീരത്തിന്റെ പലഭാഗത്തും മർദനംമൂലം ക്ഷതമേറ്റിരുന്നു. കോട്ടയത്തുനിന്ന് വെള്ളിയാഴ്ച എത്തിയ മെഡിക്കൽസംഘം കുട്ടിയെ പരിശോധിച്ച്‌ ശനിയാഴ്ചതന്നെ കോട്ടയം ജില്ലാ മെഡിക്കൽ ഓഫീസർക്ക്‌ റിപ്പോർട്ട്‌ സമർപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്‌.

കുട്ടിയുടെ അവസ്ഥ നേരിട്ടറിയാൻ ഇടുക്കി ജില്ലാ കളക്ടർ എച്ച്‌. ദിനേശൻ, ആർ.ഡി.ഒ. എം.പി. വിനോദ്‌ എന്നിവർ ഞായറാഴ്ച ഉച്ചയ്ക്ക്‌ രണ്ടുമണിയോടെ കോലഞ്ചേരി മെഡിക്കൽ കോളേജിലെത്തി. കൂടുതൽ ചികിത്സ ആവശ്യമുണ്ടോ എന്നറിയാൻകൂടിയായിരുന്നു സന്ദർശനമെന്ന് കളക്ടർ പറഞ്ഞു. ചികിത്സ തൃപ്തികരമാണെന്ന്‌ ന്യൂറോ സർജൻ ഡോ. ശ്രീകുമാറുമായി ചർച്ച ചെയ്തശേഷം കളക്ടർ പറഞ്ഞു.

പിന്നീട്‌ കുട്ടിയുടെ ബന്ധുക്കളുമായി സംസാരിച്ചശേഷം മൂന്നരയോടെ കളക്ടർ മടങ്ങി. ഇതേസമയത്തുതന്നെ മൂവാറ്റുപുഴ എം.എൽ.എ. എൽദോ എബ്രഹാമും കുട്ടിയുടെ സ്ഥിതിയറിയാൻ ആശുപത്രിയിലെത്തിയിരുന്നു.

ചൈൽഡ് വെൽഫെയർ കമ്മിറ്റി അംഗങ്ങൾ കുട്ടിയെ സന്ദർശിച്ചു

തൊടുപുഴ: അമ്മയുടെ സുഹൃത്തിന്റെ ക്രൂരമർദനമേറ്റ് ചികിത്സയിൽ കഴിയുന്ന ഏഴുവയസ്സുകാരനെ ഇടുക്കി ചൈൽഡ് വെൽഫെയർ കമ്മിറ്റി കോലഞ്ചേരി ആശുപത്രിയിൽ സന്ദർശിച്ചു. ഞായറാഴ്ച ഉച്ചയ്ക്ക് പന്ത്രണ്ടരയോടെയാണ് കമ്മിറ്റി ചെയർമാൻ ഡോ. ജോസഫ് അഗസ്റ്റിനും കമ്മിറ്റിയംഗം അഡ്വ. എസ്. കൃഷ്ണകുമാറും ആശുപത്രിയിലെത്തി തീവ്രപരിചരണ വിഭാഗത്തിൽ കഴിയുന്ന കുഞ്ഞിനെ കണ്ടത്.

ആശുപത്രിയിലുള്ള അമ്മയോടും അമ്മൂമ്മയോടും ഇവർ കാര്യങ്ങൾ അന്വേഷിച്ചറിഞ്ഞു. ഇളയകുട്ടി വല്ല്യമ്മയുടെ സംരക്ഷണയിലാണ്. കുട്ടിയെ ക്രൂരമർദനത്തിനിരയാക്കിയ പ്രതി അരുൺ ആനന്ദ് ഇപ്പോൾ മുട്ടം ജില്ലാ ജയിലിൽ റിമാൻഡിലാണ്. പ്രതിയെ കൂടുതൽ തെളിവെടുപ്പിനായി കസ്റ്റഡിയിൽ വിട്ടുകിട്ടാൻ അപേക്ഷ നൽകുമെന്ന് പോലീസ് പറഞ്ഞു.

കുട്ടിയുടെ അച്ഛന്റെ മരണത്തിൽ കുടുംബാംഗങ്ങൾ ദുരൂഹത ആരോപിക്കുന്നതിനാൽ ഇക്കാര്യത്തിലും അന്വേഷണം നടത്തുമെന്ന് ഡിവൈ.എസ്.പി. കെ.പി. ജോസ് പറഞ്ഞു.

