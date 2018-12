കൊച്ചി: തീരം കൈയേറുന്നത് തടയാൻ തടയാൻ സംസ്ഥാനത്തെ എല്ലാ നദികളുടെയും അതിരളന്നു തിട്ടപ്പെടുത്തണമെന്ന ഹൈക്കോടതി ഉത്തരവ് വന്നിട്ട് 17 വർഷം. നിശ്ചിതസമയത്തിനുള്ളിൽ ഒാരോ നദിയുടെയും അതിരളന്നു തിട്ടപ്പെടുത്താൻ അതതു ജില്ലാ കളക്ടർമാരോടാണ് ഹൈക്കോടതി നിർദേശിച്ചിരുന്നത്. ഇതിന് സർവേ സംഘത്തെ ചുമതലപ്പെടുത്താനും നിർദേശിച്ചിരുന്നു.

ചെങ്ങന്നൂരിൽനിന്നുള്ള 18 പേർ നൽകിയ പരാതിയും വിഷയത്തിൽ ഫയൽ ചെയ്തിരുന്ന പരാതികളും ഉൾപ്പെടെ 30 റിട്ട്‌ഹർജികൾ ഒന്നായി പരിഗണിച്ച് 2001 ഒക്ടോബറിലാണ് ഹൈക്കോടതി ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് ബി.എൻ. ശ്രികൃഷ്ണ, ജസ്റ്റിസ് എം. രാമചന്ദ്രൻ എന്നിവർ ഉൾപ്പെട്ട ഡിവിഷൻ ബെഞ്ച് വിധി പുറപ്പെടുവിച്ചത്.

എന്നാൽ, ഇതുവരെ ഒരു നദിയുടെയും അതിരളന്നിട്ടില്ല. പുറമ്പോക്ക് എത്രയാണെന്നും തട്ടപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല. 17 വർഷത്തിനിടെ തീരം വൻതോതിൽ കൈയേറിക്കഴിഞ്ഞു. നിലവിൽ പെരിയാറിന്റെ അതിരളന്നു നിശ്ചയിച്ച് ജണ്ട സ്ഥാപിക്കാൻ എറണാകുളം കളക്ടർക്ക് റവന്യൂ വകുപ്പ് നിർദേശം നൽകിയിട്ടുണ്ട്. പരിസ്ഥിതിപ്രവർത്തകൻ ആര്യഞ്ചേരി മഠം എൻ. രാമചന്ദ്രന്റെ അപേക്ഷയെത്തുടർന്നാണ് നടപടി.

നദീതീരം തിട്ടപ്പെടുത്തിയശേഷം എല്ലാ കൈയേറ്റങ്ങളും ഒഴിപ്പിക്കാനും ഹൈക്കോടതി വിധിച്ചിരുന്നു. കൂടുതൽ കൈയേറ്റങ്ങളും പെരിയാറ്റിലാണ്. ആലുവ, പെരുമ്പാവൂർ, കളമശ്ശേരി, ഏലൂർ തുടങ്ങിയ മേഖലകളിലാണ് കൂടുതൽ കൈയേറ്റങ്ങളും. രണ്ടുവർഷം മുമ്പ് ദേശീയ ഹരിത ട്രിബ്യൂണൽ നിർദേശപ്രകാരം നടത്തിയ പഠനത്തിൽ പെരിയാർതീരത്തുള്ള ഫ്ളാറ്റുകളിൽനിന്ന് പുഴയിലേക്ക് നേരിട്ട്് മലിനജലം ഒഴുക്കുന്നതായി കണ്ടെത്തിയിരുന്നു.

