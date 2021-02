തിരുവനന്തപുരം: നാലുവർഷത്തിനിടെ സംസ്ഥാനത്ത് അജ്ഞാത വാഹനങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കിയ അപകടങ്ങളിൽ നഷ്ടമായത് 1234 ജീവനുകൾ. 9036 പേർക്ക് സാരമായി പരിക്കേൽക്കുകയും ചെയ്തു. അപകടത്തിനിടയാക്കിയ വാഹനങ്ങൾ കണ്ടെത്താൻ കഴിയാത്തതിനാൽ ഇവരുടെ ആശ്രിതർക്ക് നഷ്ടപരിഹാരം ലഭിച്ചിട്ടില്ല.

2017 മുതൽ 2020 വരെ നടന്ന 11385 കേസുകളിൽ അപകടമുണ്ടാക്കിയ വാഹനങ്ങൾ കണ്ടെത്തിയിട്ടില്ലെന്ന് സംസ്ഥാന ക്രൈംറെക്കോർഡ്‌സ് ബ്യൂറോയുടെ കണക്കുകളിൽ പറയുന്നു. 2010-17 കാലഘട്ടത്തിൽ 877 പേരായിരുന്നു മരിച്ചത്.

അപകടത്തിന് ഇരയായതിൽ ഭൂരിഭാഗവും കാൽനടയാത്രികരും ഇരുചക്രവാഹന യാത്രക്കാരുമാണ്. ഏറിയപങ്കും രാത്രികാലങ്ങളിൽ. നിരീക്ഷണ ക്യാമറകളുടെ അഭാവമാണ് വാഹനങ്ങൾ കണ്ടെത്താൻ പ്രധാന തടസ്സമെന്ന് പോലീസ് പറയുന്നു. പ്രധാന കവലകളിൽ ക്യാമറകൾ ഉണ്ടെങ്കിലും രാത്രി കടന്നുപോകുന്ന വാഹനങ്ങളുടെ നമ്പർപ്ലേറ്റ് ചിത്രീകരിക്കാൻ ശേഷിയില്ല. ഹെഡ്‌ലൈറ്റുകളുടെ പ്രകാശവും ക്യാമറകളുടെ ദൃശ്യമികവിനെ പ്രതികൂലമായി ബാധിക്കും. രജിസ്‌ട്രേഷൻ നമ്പരുകൾ പകർത്താൻ കഴിവുള്ള അത്യാധുനിക ക്യാമറകൾ മാത്രമേ ഫലപ്രദമാകുകയുള്ളൂ. സേഫ് കേരള പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായി മോട്ടോർവാഹനവകുപ്പ് ഇത്തരം ക്യാമറകൾ സ്ഥാപിക്കുന്നുണ്ട്.

Content Highlights: 1234 lives lost by unidentified vehicles in four years