ലഖ്നൗ: അലഹാബാദ് പ്രയാഗ്‍രാജും മുഗൾസരായി ദീൻ ദയാൽ ഉപാധ്യായ നഗറും ആയപോലെ രാജ്യത്തെ ചരിത്രനഗരി ആഗ്ര ‘അഗ്രവൻ’ ആയേക്കും. ഇതിനുള്ള ആലോചനയിലാണ് ഉത്തർപ്രദേശിലെ യോഗി ആദിത്യനാഥ് സർക്കാർ.

ആഗ്രയിലെ അംബേദ്കർ സർവകലാശാലയോട് ആഗ്രയുടെ ചരിത്രപരമായ പേരിനെക്കുറിച്ച് വിവരങ്ങൾ ശേഖരിച്ച് റിപ്പോർട്ട് സമർപ്പിക്കാൻ ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. സർക്കാർ ആവശ്യപ്പെട്ട വിഷയത്തിൽ സമഗ്രമായ വിവരശേഖരണം നടത്തിവരികയാണെന്നും അടുത്തദിവസംതന്നെ സമർപ്പിക്കുമെന്നും സർവകലാശാല ചരിത്രവിഭാഗം മേധാവി പ്രൊഫ. സുഗം ആനന്ദ് പറഞ്ഞു. ‘അഗ്രവൻ’ എന്ന പേര് പിന്നീട് ആഗ്രയായി മാറുകയായിരുന്നെന്നാണ് ചരിത്രകാരന്മാരുടെ വിലയിരുത്തൽ.

അഗ്രവൻ എന്നായിരുന്നു ആഗ്രയുടെ പൗരാണികപേരെന്നാണ് ഒരു വിഭാഗം വാദിക്കുന്നത്. അക്ബർ ചക്രവർത്തിയുടെ പ്രദേശം എന്ന നിലയ്ക്ക് അക്ബർബാദ് എന്നായിരുന്നു സ്ഥലപ്പേരെന്നും അത് ലോപിച്ചാണ് ആഗ്രയായതെന്നും വേറൊരുവാദവുമുണ്ട്. താജ്‌മഹലിന്റെ നഗരം എന്ന നിലയ്ക്ക് ലോക പ്രശസ്തമായ ആഗ്രയുടെ പേരുമാറ്റുന്നത് വിനോദസഞ്ചാരരംഗത്ത് തിരിച്ചടിയാകുമെന്നാണ് ഈ രംഗത്തു പ്രവർത്തിക്കുന്നവരുടെ ആശങ്ക.

